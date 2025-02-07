Закончилась пятилетка ковида, которая унесла жизни свыше трех тысяч наших земляков

Вместо режима «повышенной готовности» в республике объявлен режим «повседневной деятельности». Так на бюрократическом языке, видимо, подводится итог борьбы с пандемией, которая началась пять лет назад с массовой вспышки коронавируса в Эжвинской больнице.

В марте 2020 года в регионе был объявлен режим «повышенной готовности». Чем эта «готовность» отличалась от «пониженной», сказать трудно. Ведь каких-либо чрезвычайных мер, кроме развертывания дополнительных коек в больницах, мы так и не увидели. Причем попадать в наши больницы, такие как та же Эжвинская городская, пациенты попросту боялись: именно там шансы умереть от ковида были выше всего. Попытки властей объявить масочный режим или ввести QR-коды для посещения общественных мест с треском провалились. Граждане массово саботировали подобные ограничения, а правительство Коми и администрация губернатора проявили организационную слабость. Карантинные меры были непоследовательны и недостаточны.

Но, несмотря на усилия Минздрава, большинству заболевших все-таки удалось спастись. В основном – путем самолечения. И ковид пошел на спад не благодаря мерам со стороны чиновников, а, скорее, им вопреки. То есть пандемия «рассосалась» как бы сама собой.

Но формальности надо соблюдать: на днях врио главы Коми Ростислав Гольдштейн издал указ о смене режима. Отныне гражданам и учреждениям разрешается пребывать в условиях «повседневной деятельности». Кстати, теперь чиновники уже не могут отменять митинги, ссылаясь на особую «эпидемиологическую обстановку». Придется искать другие предлоги.

Указ г-на Гольдштейна, как бы приуроченный к «юбилею ковида», чиновники объясняют «стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки», связанной с COVID-19.

По данным на 4 февраля с.г., в Коми около 140 человек все еще заражены коронавирусом. Но число госпитализаций сократилось примерно до 10 пациентов в неделю, а летальных случаев пока, к счастью, не фиксируется.

Всего же за ковидную пятилетку переболел почти каждый третий житель республики – около 212 тысяч человек. По официальным данным, COVID-19 унес жизни 3303 наших земляков. А сколько было «сопутствующих» смертей (из-за неоказанной вовремя медицинской помощи), статистика умалчивает.

Напомним, что Коми постоянно входила в пятерку лидеров среди российских регионов по смертности и числу заболевших ковидом на душу населения.

Виктор СЕМЕНОВ.