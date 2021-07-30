Законна ли принудительная прививка?

Гражданин имеет право

Уже около трех десятков граждан задавали мне такой вопрос. Просмотрел ФЗ

№ 157, ознакомился с конкретным решением семнадцатого Арбитражного суда. И вот что уяснил.

Главный санитарный врач РФ А. Попова дала распоряжение об обязательной вакцинации определенной части населения, возложив эту ответственность на работодателей. Но известно, что РЖД отказалось выполнять это распоряжение. После этого один работодатель обжаловал в суд законность данного распоряжения. И выиграл суд по незаконности первого пункта распоряжения.

Вот это постановление семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 г.: № 17АП-4570/2021-АК.

Арбитражный суд УСТАНОВИЛ:

«Граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Эти прививки проводятся при наличии информированного согласия гражданина на медицинское вмешательство.

Отказ от проведения профилактической прививки оформляется в медицинской организации, проводящей прививки и как медицинский документ хранится в медицинской организации. Положения законодательства не предус-

матривают нахождение этих документов в распоряжении организации работодателя, а также обязанности организации работодателя иметь в наличии данные сведения и копии таких медицинских документов.

Таким образом, работодатель не имеет полномочий обязать своих работников пройти профилактические прививки, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 5, частью 2 статьи 11 закона № 157-ФЗ граждане имеют право на отказ от профилактических прививок: иммунопрофилактика является добровольной. Работодатель может лишь отстранить от работы сотрудника на период действия распоряжения, но не имеет права уволить работника.

Ну, а если отказов в организации будет не один, а много, то где наберет работодатель новых работников в свою торговую сеть или в коллектив учителей в школу, которых и так не хватает?

К этому можно добавить, что многие не знают, что в ФЗ № 157 есть пункты, говорящие, что в случае, когда происходят поствакцинальные осложнения, гражданин имеет право на получение единовременного пособия на 10 тыс. рублей, в случае временной нетрудоспособности работающего – 100% оплаты заработной платы, в случае получения инвалидности – ежемесячного пособия на 1000 рублей, в случае смерти гражданина – 30 тыс. рублей родственникам за счет средств Российской Федерации.

Жаль, что общественности не сообщают в СМИ о количестве таких случаев в нашей республике. А сами пострадавшие, возможно, не зная, не обращаются в медицинские учреждения. А может, даже зная, но понимая, что это может превратиться в долгую тяжбу в нашем государстве.

Николай БРАТЕНКОВ, депутат Госсовета РК.