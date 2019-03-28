Закулисные схватки на коммунальном поле

Жилищно-коммунальная сфера давно уже превратилась в поле нешуточных боев. И порой сами жильцы оказываются чужим «трофеем».

Конкуренция среди УК очень высока. Компании готовы биться за каждый дом, приносящий прибыль. Кто-то пытается работать с собственниками, завлекая льготными тарифами, некоторые обещают идеальное обслуживание, возят на образцово-показательные дома – тем самым склоняя заключить договор с их организацией. А кто-то действует, выходя за рамки закона.

Именно такая ситуация в настоящий момент развивается в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Здесь уже ровно 12 лет работает управляющая компания ООО «Услуга». Работает неплохо, причем тарифы для населения здесь не менялись уже четыре года. Конечно, замечания и жалобы тоже бывают, но поставленные вопросы решаются в рабочем порядке. Руководство района и поселка претензий к «Услуге» не имеет.

По мнению руководителя компании Сергея Романова, его коллектив может стабильно работать на имеющихся ресурсах без напряжения еще, как минимум, пять лет. И вот этот лакомый кусок вознамерилась захватить группа людей из новой компании, недавно «засветившейся» в Жешарте.

Сергей Викторович навел справки и узнал, что новая компания обслуживает жилые дома в Донаеле, Казлуке, Емве и Синдоре. То, в каком состоянии сейчас находятся обслуживаемые этой конторой дома, видно на фотографиях, сделанных в этих населенных пунктах.

Разведка боем

О готовящемся «наезде» Сергей Романов узнал из прокуратуры, куда поступило несколько жалоб от жителей Жешарта на злоупотребления со стороны его «управляшки». В частности, жильцы одного из домов пожаловались на большую стоимость вывоза мусора. Зная дом и даже женщину, которая обратилась в прокуратуру, директор ООО «Услуга» сам отправился к заявительнице, дабы взглянуть на квитанции с начислениями. Оказалось, что женщина никуда ничего не отправляла и претензий у нее к «управляшке» нет!

Увы, таких «заявлений» оказалось много, причем пошли они не только в районную прокуратуру, но и в полицию, а потом и в республиканские надзорные органы. И Романов решил, что кто-то хочет отнять у него бизнес.

Дело в том, что законодательство разрешает менять обслуживающую организацию хоть каждый день при условии соблюдения необходимых процедур. Все очень просто: УК-рейдер находит среди жильцов того, кто готов выступить инициатором собрания – а сделать это может каждый собственник. Таким жильцом может быть и дружащий с алкоголем безработный, и обиженный на сантехника сосед, и бабушка, которой наобещали золотые горы…

Далее схема такая. Вывешивается объявление, что по инициативе данного собственника будет проведено собрание. И здесь большое влияние на ситуацию оказывают как раз те самые жалобы, на которые ссылаются «сменщики». Поэтому перед собранием идет обработка жильцов: чем больше негатива и жалоб, тем лучше – собственники скорее согласятся на смену «управляшки».

Под маской борьбы со свалкой

Сергею Романову пришлось проводить самостоятельное расследование. Выяснилось, что женщина, жалоба которой оказалась в прокуратуре, действительно подписывала некую бумагу и даже указывала паспортные данные. Она вспомнила, что в один из дней какие-то молодые люди проводили акцию против свалки в Шиесе. Тема эта волнует жешартцев очень сильно, поскольку от будущего мусорного полигона Жешарт находится в десятке километров. Люди подписывались с удовольствием. Оказалось, что их элементарно обманули. А подписи потом использовали для подлога в кляузе.

ООО «Услуга» по разнообразным поводам уже проверяли полиция, прокуратура, теперь вот ожидается приход комиссии Роскомнадзора. Встревоженный директор компании даже отменил начало работ по подготовке к зимнему периоду на паре домов: если жалобы и проверки будут продолжаться, возможен рейдерский захват этих объектов. Когда на кон поставлены такие ставки, возможно всякое.

Что самое интересное: в одном из домов, которые обслуживает ООО «Услуга», появилось объявление, в котором говорится, что по инициативе одного из жильцов 30 марта состоится собрание с повесткой «Смена УК».

Бывший военный Сергей Романов на своем веку видел многое, но с таким цинизмом, по его словам, сталкивается впервые. По этому поводу он обратился в правоохранительные органы. Похоже, что борьба ему предстоит непростая. Сергей Викторович готовит обращение в ГЖИ с просьбой провести служебную проверку.

Анатолий ПОЛЬКИН.