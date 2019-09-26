Закупками лекарств в Коми будет заниматься единый оператор

Правительство республики намерено изменить схему лекарственного обеспечения. Закупками медикаментов для больниц и лекарств для льготников будет заниматься единый оператор — ГУП «Государственные аптеки РК». Директор этого учреждения Валерий Трофимов рассказал «Трибуне» о предстоящих новациях:

— Напомню, что лекарства для льготников закупаются Минздравом на бюджетные деньги. Для этого проводятся аукционы. Препараты поступают на склад Госаптек РК и далее распространяются через нашу аптечную сеть.

А лечебно-профилактические учреждения закупку препаратов проводят самостоятельно — за счет средств обязательного медицинского страхования. Образование уполномоченной фармацевтической компании на территории республики предполагает появление в одном лице единого заказчика (закупщика) и единого поставщика лекарственных средств.

Почувствуйте разницу

— Валерий Владимирович, в чем преимущество новой схемы?

— В централизации бюджетных средств. Законы рынка понятны каждому: чем больше закупаемая партия товаров, тем дешевле цена единицы товара. Сегодня, когда каждое ЛПУ закупает лекарственные препараты и изделия медицинского назначения самостоятельно, цена одной закупки редко превышает сумму в 10 млн руб. Концентрация средств в руках уполномоченной компании позволит производить закупки, цена которых будет исчисляться сотнями миллионов рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. Крупные закупки дадут существенную экономию бюджетных средств.

Кроме того, статус государственного унитарного предприятия дает компании право осуществлять закупки по федеральному закону № ФЗ-223, который отличается от закона № ФЗ-44 более упрощенными процедурами и меньшими сроками закупки. При возникновении экстренной ситуации (в случае необходимости срочно закупить необходимые лекарства для конкретного человека по жизненным показаниям) государственные аптеки смогут доставить в регион нужное лекарство в течение суток, а то и быстрее. А в рамках закона № ФЗ-44 данная процедура займет не менее 5-10 дней.

— Льготники часто жалуются на дефицит лекарств в аптеках.

— В сети ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» действительно накапливаются так называемые «отсроченные» рецепты. Громоздкость процедур по ФЗ-44 не позволяет оперативно закупить необходимые препараты в нужном количестве. Поэтому госаптеки работают практически с колес: только мы закрываем дефицит по одним наименованиям, как тут же возникает дефицит по другим. Рецепты выписываются каждый день, а процедура закупки способом электронного аукциона требует не менее 40 дней.

В новых условиях, используя преимущества схемы работы через уполномоченную фармацевтическую компанию, предполагается создание на территории региона (на складах ГУП «Государственные аптеки Республики Коми») одно- и даже двухмесячного запаса льготных лекарств. За счет этого будут сразу же обеспечены все отсроченные рецепты.

По льготным лекарствам есть еще одна проблема: при наличии в аптечной сети избытка препаратов для федеральной льготной категории граждан и отсутствии этих же препаратов по региональной программе аптеки формально не имеют права обеспечивать имеющимися препаратами региональных льготников. Создается парадоксальная ситуация: препарат есть в наличии, а выдать его нуждающемуся человеку мы не можем. Но когда уполномоченная компания в одном лице будет и закупщиком, и поставщиком, это даст ей право сразу обеспечить пациента имеющимися препаратами — независимо от категории льготы.

Вместо убытков — прибыль

— Почему в качестве уполномоченной компании правительство выбрало именно вашу?

— В нашей сети 53 аптеки и аптечных пункта. Мы единственное предприятие на территории Коми, имеющее статус государственного. Кстати, только предприятию со статусом «государственное» выдаются квоты на закупку наркотических средств и психотропных веществ.

— Почему единый оператор появится только сейчас? Что мешало сделать это раньше?

— Дело в том, что два года назад у руководства республики была другая головная боль: надо было спасать идущий ко дну корабль под названием «Государственные аптеки Республики Коми» («ГАРК»). Предприятие находилось на стадии предбанкротства, просроченная задолженность составляла свыше ста млн рублей. С сентября 2017 года все счета учреждения из-за долгов были заблокированы.

— Вы ведь пришли на должность генерального директора именно два года назад?

— Да, в июне 2017 года. Правительство не могло допустить исчезновения с лекарственного рынка государственного предприятия с социальной нагрузкой. Только наша аптечная сеть позволяла доставлять льготные лекарства до населения, живущего в труднодоступных местах.

В связи с этим в октябре 2017 года правительством региона было принято решение вынести на сессию Госсовета вопрос о выделении ГУП «ГАРК» 150 млн руб. на погашение кредиторской задолженности. С 2018 года предприятие стабильно показывает прибыль, что позволило вести работу по восстановлению трех аптечных пунктов, отремонтировать почти треть существующих аптек. Оборот розничной торговли по сравнению с 2017 годом возрос более чем в 3 раза. По итогам 2018 года наше предприятие впервые вошло в рейтинг Vademecum «ТОП-200 аптечных сетей России».

— Какие задачи вам нужно решить в связи с переходом на новую схему?

— Во-первых, нужны анализ и оценка всех закупок лекарственных препаратов для определения объема годовых поставок. Во-вторых, предстоит огромная договорная работа с поставщиками лекарственных препаратов. В-третьих — модернизация и ремонт складских помещений ГУП «ГАРК» и обновление автопарка для перевозки лекарств. В общем, дел впереди много.

Виктор СЕМЕНОВ.