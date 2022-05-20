Заложница политических интриг? Ветхая школа в Печоре продолжает рушиться на фоне затяжного конфликта между депутатом и губернатором Коми

Депутату Госдумы РФ от Коми Олегу Михайлову удалось договориться с федералами о выделении средств для капитального ремонта разваливающейся школы №4 в Печоре. Но дальше события стали развиваться по неожиданному сценарию.

«Не слышат людей»

Для начала немного истории. В январе этого года появилось видеообращение в адрес Владимира Путина от родителей школьников из Печоры, которые потребовали гаранта Конституции обеспечить достойное и

безопасное образование своим детям. И надо же такому случиться – их услышали!

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов публично раскритиковал местных чиновников: «Ситуация в Печоре говорит о том, что ответственные руководители не слышат людей и не реагируют на их обращения. Если региональное министерство не способно найти решение этой проблемы, то мы можем предписать им ровно то, что они предложили учащимся и их родителям. Пересадим городских, а если надо и региональных чиновников в ветхое здание школы № 4, а здание управления образования вернем школе. Уверен, решение быстро найдется», – заявил министр.

Следует уточнить, что к гаранту Конституции обращались родители учеников школы № 2. Выходит, не только четвертая школа разваливается – «трещит» вся система образования Печоры.

Кроме того, федеральный министр отметил, что в стране существуют беспрецедентные программы и строек, и капитального ремонта, идет поддержка из федерального бюджета каждому региону.

Деньги есть!

За прошедшие с тех пор месяцы Олег Михайлов сумел договориться о привлечении федеральных средств через одну из таких программ для осуществления капремонта школы № 4 в Печоре. Речь идет о 130 миллионах рублей.

Но дальше, по словам депутата, стали происходить удивительные вещи. «Чтобы получить средства, республиканским чиновникам необходимо войти в программу, предоставив соответствующие документы, – поясняет Олег Михайлов. – Вся проблема в том, что прием заявок для участия в этой программе будет скоро закрыт и счет идет буквально на дни, а республиканский министр образования Наталья Якимова игнорирует мои запросы на встречу уже четвертую неделю».

Но время не терпит, сроки поджимают. Ремонт школы № 4 в Печоре необходимо произвести до начала нового учебного года.

Пробежала «черная кошка»

Известно, что между Олегом Михайловым и главой республики сложились, мягко говоря, недружественные отношения. Владимир Уйба сделал в адрес депутата несколько резких заявлений, а тот в долгу не остался. Видимо, этот конфликт проецируется и на подчиненных губернатора.

Однако личная неприязнь, по идее, не должна вредить общему делу, если оно касается государственных интересов.

Кстати, министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев также попробовал «бегать» от контактов с депутатом Госдумы, но затем принес извинения, и сейчас прокуратурой рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности.

Мимо кассы

Антипатия чиновников Желтого дома к депутату-коммунисту, возникшая с подачи В. Уйбы, явно не на пользу республике. Как ни крути, но Олег Михайлов является законно избранным представителем Коми в российском парламенте. А значит, должен играть роль «лоббиста» интересов региона в Москве. И если есть возможность с его помощью «затащить» в республику какие-то федеральные средства, этим надо воспользоваться, а не дуться, как мышь на крупу.

К сожалению, сам Желтый дом не показывает себя в качестве сильного лоббиста в коридорах федеральной власти. И далеко за примерами ходить не надо. Так, в апреле появилось распоряжение Правительства РФ о выделении из резервного фонда средств на проект «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения». В этом документе Карелии расписано 500 млн рублей, Архангельской области – 2 млрд, Вологодской области – 2,2 млрд рублей и так далее. Удивило то, что в нем вообще не представлена Республика Коми с ее многочисленными проблемами в дорожной отрасли.

Сергей МОРОХИН.