Недавно в селе Айкино Усть-Вымского района состоялись публичные слушания, где «глубинный народ» обсуждал предлагаемую реформу местного самоуправления (МСУ). Формально ее можно свести лишь к замене одного слова в названии: был муниципальный район, а будет (пока в планах) – муниципальный округ Усть-Вымский. Но все это обманчивая простота, за которой стоят почти революционные изменения.

Напомним, что еще в мае 2019 года вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Согласно его положениям до 1 января 2025 года муниципальные районы должны стать муниципальными округами. Что должно измениться? Самое главное, должно исчезнуть нижнее звено публичной власти – сельские и поселковые Советы народных депутатов, а заодно с ними и местные администрации. Вся власть должна быть сосредоточена в районной администрации и муниципальном Совете.

Нулевой результат

А ведь как здорово все начиналось в 2003 году, когда та же федеральная власть выказала желание обустроить жизнь российской глубинки по примеру ведущих стран Европы. Там наблюдается удивительная картинка – чем дальше от центра, тем жизнь спокойнее и сытнее. И налогооблагаемая база развивается на периферии, и депутаты за народ радеют. А мы-то чем хуже?

Кроме декларирования идеи развития местного самоуправления, требовалось еще внести изменения в Налоговый и Бюджетные кодексы, перелопатить все законодательство, чтобы оно действительно стало рыночным и демократичным. Но федеральной власти скучно было заниматься такой рутиной, поэтому первая муниципальная реформа быстро сошла на нет.

Результат той реформы – нулевой. А что теперь делать? Да просто взять и ликвидировать низовое звено самоуправления. Тем более что от него лишь одни проблемы. Конечно, власть старается заполнить все депутатские места людьми «надежными и проверенными», но все же просачиваются местами в Советы «бузотеры», которые поднимают острые темы и критикуют высокое начальство. А за всеми сельскими и поселковыми депутатами не уследить – их, например, в Коми больше тысячи!

С такой «вольницей» решили покончить. Причем – по-тихому, без широкой общественной дискуссии. С помощью людей, проверенных и зависимых, то есть бюджетников. Поэтому слушания (на них записалось 57 жителей Айкино) проходили в будний день, а в зале районной администрации в основном присутствовали представители той же районной администрации и связанных с ней организаций.

Конечно, федеральная власть могла бы просто взять всю инициативу на себя, но все же решила поступить хитрее, чтобы ликвидация советской власти была осуществлена как раз обычными гражданами, тем же народом, который долгое время жил с политическим лозунгом «Вся власть Советам!».

Мнимая экономия

Начальник управления по правовым вопросам администрации пока что еще Усть-Вымского района Инна Панова (она представилась на слушаниях в качестве «независимого эксперта») и первый заместитель руководителя районной администрации Анжелла Карпова довольно грамотно построили свою агитацию за новую реформу, сделав упор на том, что от низового звена публичной власти все равно нет никакой пользы для бюджета – одни расходы. Чтобы организовать выборы депутатов в небольшом населенном пункте, требуется выделить из бюджета порядка 300-500 тысяч рублей. В том же городе Микунь (имеет статус города районного подчинения) – уже миллион рублей! А казенные средства нужно экономить.

Но так ли велика эта экономия, если расходы на выборы только в одном населенном пункте, проводимые раз в пять лет, сопоставимы с зарплатой не самого крупного республиканского чиновника? Поэтому аргумент по поводу рачительного подхода к деньгам получился неубедительным.

Ржавый «локомотив»

Другой аргумент: нет социально-экономического развития территорий. Инна Панова привела в пример поселки Вежайка и Илья-Шор, где рабочие места сегодня имеются только в местной администрации. Другой работы для местных жителей нет. А в поселке Студенец местные депутаты категорически отказываются занимать пост главы. Это место пустует с конца прошлого года.

Но разве развитие зависит только от сельских и поселковых депутатов? А где районная власть, которая должна выступать в роли локомотива преобразований. Нет того самого «локомотива», он, похоже, уже давно проржавел, негоден для эксплуатации. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть вокруг. Прямо под окнами районной администрации дорога разрушена, совершенно непригодна для транспорта, а чиновники в это время рассуждают о каких-то «перспективах роста», которым якобы мешают сельские депутаты. Для начала дорогу хотя бы отремонтируйте!

Как при царях

Вроде как в ходе реформирования низового звена власти сокращения в сельских и поселковых администрациях не предвидятся, все и дальше будут трудиться в привычном режиме, заверили чиновницы из районной администрации. Но это пока. Ведь согласно федеральному законодательству глав местных администраций должны заменить сельскими старостами, работающими на общественных началах. Такой опыт был уже в царской России. Что касается сельских депутатов, то им на замену предлагаются общественные советы. Пусть народ собирается, пишет разного рода прошения и направляет их наверх – в районную администрацию, там во всем разберутся.

В итоге предлагаемые преобразования приведут к тому, что на местах прекратятся «разброд и шатания», у муниципального округа будет единая нормативная база, единый устав и единый бюджет. Вот основа для будущего процветания, заявляют чиновники.

Упрекнули Шиесом

Но в это верят не все. Депутат сельского поселения Межег Ольга Федулова напрямую спросила: присутствует ли в зале хоть один из 18 депутатов районного Совета, которые проголосовали за предлагаемую реформу? Оказалось – ни одного! Подтекст вопроса понятен: чиновники и сервильные депутаты все делают по указке сверху. Им дали негласное задание организовать и провести «правильные» слушания с предсказуемым результатом – и вот, извольте.

Жительница Айкино Наталья Политова усомнилась в полномочиях Инны Пановой. Как так получается, что в своем рабочем кабинете она начальница, а тут в зале уже «независимый эксперт»? Насколько это законно?

А еще на слушаниях вспомнили Шиес, когда чиновники наперебой нахваливали обустройство московской свалки рядом с районом на территории Архангельской области. То есть делали так, как им было указано сверху. А то, что при появлении свалки Усть-Вымский район стал бы экологически неблагополучной территорией, их совсем не волновало.

Досталось и республиканской власти, которая не предпринимает усилий для того, чтобы в Коми оставалось больше налогов, и не занимается развитием экономики и социальной сферы.

Лишь четверо (только они и задавали острые вопросы) проголосовали против преобразования района в округ, затем все разошлись по своим кабинетам. «Спектакль» окончен, «режиссеры» из Желтого дома должны остаться довольными.

Печорский прецедент

Слушаниями в селе Айкино процедура народных обсуждений в Усть-Вымском районе не заканчивается. Интересно, что скажут жители других населенных пунктов? Район станет округом только при условии, что из 12 поселений хотя бы 11 выскажутся «за». Если два поселения на публичных слушаниях проголосуют против, то сохранится нынешняя система районной власти.

Такие примеры уже есть. В Печорском районе отказались от ликвидации первичного звена публичной власти. Жители поселений Путеец, Чикшино, Каджером и Приуральское на общественных слушаниях в феврале 2023 года выразили свое несогласие с навязываемой оптимизацией. Поэтому там сохранились и сельсоветы, и местные администрации.

Впрочем, этот результат для Печорского района был вполне предсказуем, поскольку в местной чиновничьей среде публичными скандалами, коррупцией и уголовщиной уже никого не удивить. Тут уж не до реформ.

Правда от Братенкова

У Коми уже есть горький опыт реформы МСУ. Еще в 2012 году в Сосногорском и Усинском районах в качестве «эксперимента» ликвидировали власть Советов и местные администрации в ряде населенных пунктов. Там теперь дистанционно руководят чиновники из районных администраций. Прав был депутат Госсовета Николай Братенков (избран от Ижемского и Сосногорского районов), который еще три года назад высказал мнение, что дальше будет еще хуже. Так и вышло.

Кстати, к Николаю Терентьевичу сельчане частенько обращаются с самыми неожиданными проблемами – где-то надо крышу подлатать, где-то мусор не вывозится, дороги не чищены… Раньше всем этим занимались администрации поселений. Теперь накопленный негативный опыт власть намерена распространить на всю Республику Коми, а что касается ошибок, то ее они точно ничему не учат. Проверено временем.

Сергей МОРОХИН.