Заместитель председателя правления задержан за откаты

По данным газеты «КоммерсантЪ», следственные действия с Алексеем Ивановым были проведены еще в среду. Сообщается, что он задержан.

По предварительной информации, его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв», которая занималась поставками оборудования в пенсионное ведомство. Примечательно, что до прихода в Пенсионный фонд Алексей Иванов сам несколько лет работал в компании «Техносерв», от которой теперь, предположительно, получал взятки за содействие.