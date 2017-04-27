Строительство многострадального «Белкомура» опять перенесли. Теперь уже — на следующее десятилетие.
21 апреля на совещании по проектам развития транспортной инфраструктуры Севера премьер Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время «Белкомур» предусматривает реконструкцию существующей железнодорожной инфраструктуры в трех субъектах России — Пермском крае, Республике Коми и Архангельской области. «Реализация проекта планируется с использованием механизма частной концессионной инициативы, и общий объем инвестиций оценивается в 251 миллиард рублей. Но мы видим реализацию этого проекта в перспективе следующего десятилетия», — отметил премьер.
Заморозили
Строительство многострадального «Белкомура» опять перенесли. Теперь уже — на следующее десятилетие.