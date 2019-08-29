Зампред Госсовета Коми Валентина Жиделева отметит свой юбилей в компании певцов и артистов

Раньше свои круглые даты супруги Валентина Жиделева и Алексей Моисеенко обязательно отмечали вместе в большом кругу друзей на сцене Республиканской филармонии, где служил народный артист Республики Коми. Всего состоялось девять таких концертов. 2 сентября будет десятый. К сожалению, впервые он пройдет без Алексея Васильевича, который ушел из жизни в феврале 2017-го.

Не изменяя традициям

– Последние пять лет были очень насыщенными для меня в плане новых встреч и событий. Все эти знакомства произошли благодаря Алексею, поэтому я решила не изменять традиции и пригласить друзей на концерт, – рассказывает Валентина Жиделева. – Петь и выступать на сцене академического театра драмы на этот раз будут молодые артисты – ученики Алексея и его друзья.

Откроет концерт Антон Святохин, победитель «Универвидения-2016». Имя этого 25-летнего артиста в Коми уже на слуху, хотя Антон пока еще не профессиональный артист, а студент одного из московских вузов.

Услышав красивый баритон Антона на «Универвидении», Валентина Васильевна решила обязательно познакомить его со своим мужем. Планировалось, что Святохин примет участие в концертной программе Моисеенко «Мои кумиры», посвященной Муслиму Магомаеву.

Антон просмотрел все записи концертных выступлений Моисеенко, слушал аудио и учился. Правда, их личная встреча так и не состоялась (был только телефонный разговор). Тем не менее, молодой певец считает себя учеником Алексея Васильевича. Более того, выступает иногда в его концертном костюме и бабочке, которые подарила благодарному ученику Валентина Жиделева.

Еще один участник концерта – восходящая звезда российской сцены – пианист Борис Давыдов, студент Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. Борис вырос в многодетной семье, и вот уже третий год Валентина Жиделева каждый месяц посылает ему существенную прибавку к стипендии, чтобы парень мог нормально жить и учиться в большом городе. Делает она это опять же в память о муже. Тот, услышав однажды, как Борис играет, даже расплакался. «Если мальчишка ТАК играет на этих «дровах», у него, безусловно, большой талант», – заявил Моисеенко. К слову, «дровами» эмоциональный артист назвал инструмент, стоявший в доме у самого архиепископа.

Трошев с гармошкой

Увидят гости юбилея и номер с гармошкой. С ним выступит студент колледжа культуры Владимир Трошев. У гармоники тоже есть своя интересная история.

Три года назад Валентина Жиделева увидела этот инструмент в библиотеке поселка Седкыркещ. Сломанная гармонь сиротливо пылилась на шкафу, и Валентина Васильевна попросила отдать ее. «Муж с удовольствием чинит старые гармоники, привезу ему подарок», – пояснила она. – Увы, Алексей не успел ею заняться, и долгое время гармошка пролежала без дела уже в квартире у депутата. А этой зимой в Госсовет приходили артисты и в том числе В. Трошев. «Вот кому наверняка пригодится наш инструмент», – решила она. Так у седкыркещской гармошки началась новая жизнь…

Несмотря на свой юный возраст, Владимир руководит ансамблем «Исерга» в Корткеросском районе. Дважды в неделю ездит туда из Сыктывкара на репетиции. Кстати, все певицы ансамбля – бабушки. Трошев – единственный в коллективе мужчина-гармонист.

Дело было в Баден-Бадене…

Прошлый юбилей Валентина Жиделева отмечала в должности директора Сыктывкарского лесного института, а через год сменила научную стезю на политическую. Оставаясь профессором вуза, она занимается сегодня законотворческой работой в ранге вице-спикера Госсовета Коми.

Круг друзей Валентины Васильевны всегда был очень широк. В нем все ректоры вузов, ученые Коми научного центра, чуть ли не добрая половина предпринимателей республики (те, кто был ее студентом на кафедре экономики в СГУ и в СЛИ). Входят в этот круг и многие артисты всех театров республики.

В последние годы в этот широкий круг друзей вошли также люди, известные всей стране: Вадим Туманов, Галина Волчек, Валентин Гафт. Причем знакомство с последним произошло при весьма забавных обстоятельствах.

В 2014 году в Баден-Бадене супруги были на отдыхе, а театр «Современник» – на гастролях. Случайно встретив Гафта на улице, Алексей Васильевич не растерялся и запросто сказал великому артисту: «Привет! Я певец!». «Хороший?» – поинтересовался Гафт. «Сейчас покажу, – сказал Алексей и во весь голос запел на итальянском: «Скажите, девушки, подружке вашей…». «Тихо, тихо! – остановил его Гафт. – Немцы нас не поймут».

Поначалу артист принял Алексея за городского сумасшедшего, но когда разговор плавно перетек к Пушкину, которого оба обожали, то увидел в певце из Коми глубокого и интересного человека. «Когда Гафт приезжал в Сыктывкар, то жил у нас дома, – рассказывает В. Жиделева. – На кухне они с мужем всерьез обсуждали концерт, который хотели назвать «Валентин для Валентины».

Друг моего друга – мой друг

На творческом вечере Гафта Алексей Моисеенко исполнил песню «Кони красные», посвященную Владимиру Высоцкому, и ее по телевизору услышал легендарный золотопромышленник Вадим Туманов, тесно друживший с поэтом. «Никто так точно не передал характер Высоцкого, как сделал Алексей в этой песне, – заявил Туманов и попросил: – Приведите его ко мне. Я хочу видеть этого человека…».

И еще за одну дружбу Валентина Васильевна благодарна Валентину Гафту. Заслуженный артист России Саид Багов, друг Гафта, уже дважды приезжал в Коми и вместе с Алексеем выступал в проекте «Мои кумиры». 2 сентября он тоже примет участие в концерте «Не изменяя традициям».

Лиля ВОВК.