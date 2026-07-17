Всего две недели назад «Трибуна» писала о плачевном состоянии инфраструктуры и нарушении трудовых прав сотрудников единственной детской здравницы Коми.



Реакция последовала незамедлительно. Заместитель председателя правительства республики Наталья Якимова лично взяла ситуацию на контроль. По ее словам, вопросы безопасности и качества услуг в «Лозыме» находятся под постоянным надзором властей. Были озвучены и конкретные обещания: территорию учреждения посыплют песком в объеме двух

КамАЗов, до конца года демонтируют устаревшие игровые площадки и установят новую сертифицированную, в спортивном ангаре, где покрытие пришло в негодность из-за высокой интенсивности эксплуатации, уже закупили новый линолеум и вот-вот начнут монтаж. Финансирование – за счет внебюджетных средств, плюс готовится заявка на грант главы Коми. Кроме того, руководству санатория вынесено предостережение о недопустимости нарушений.

Казалось бы, ситуация резко изменилась, и скоро все наладится. Сотрудники и родители выдохнули: наконец-то их услышали. Но тут же возникла другая проблема, причем неожиданная.



Неприятный сюрприз



Реорганизация, о которой мы писали две недели назад, уже проведена. Три санатория – «Лозым», «Кедр» и «Серегово» – теперь работают под единым управлением. «Лозым» стал структурным подразделением ГАУ РК «Санаторий «Серегово». Штат сократили на семь административных единиц: упразднены должности главного врача, двух главных бухгалтеров, начальника отдела кадров, начальника экономического отдела и двух сотрудников бухгалтерских и экономических служб. Заявленная экономия – более 8,5 миллиона рублей в год.

И вот теперь, когда новая управленческая конструкция заработала, сотрудники «Лозыма» получили письмо от нового руководства. 8 июля с.г. работникам вручили уведомление: с 1 сентября 2026 года автотранспортные услуги по доставке сотрудников к месту работы и обратно прекращаются. Причина – нехватка внебюджетных средств, их бросили на погашение кредиторской задолженности. В качестве «жеста доброй воли» автобус еще покатается с 1 июля по 1 сентября, а дальше – сами.



Поездки за 7 тысяч рублей



Что это значит на практике? Пятьдесят с лишним человек, живущих в Сыктывкаре, Эжве, Пажге и Гарье, раньше добирались до работы на служебных автобусах, которые делали по несколько рейсов в день, подстраиваясь под утренние, дневные и вечерние смены. Этим же транспортом за относительно небольшую плату (115 рублей в одну сторону) пользовались родители без личных машин, которые сопровождают детей по программе «Мать и дитя».

Теперь и сотрудникам, и родителям предлагают пересесть на рейсовый автобус №112 «Сыктывкар – Гарья», который ходит по расписанию и не учитывает график работы санатория. Билет – от 160 до 190 рублей в один конец. Туда-обратно – почти 400 рублей в день. За месяц набегает около семи тысяч. При зарплате мед- и техперсонала в 40-45 тысяч рублей это существенно.



«Темный» километр



Но дело не только в деньгах. Рейсовый автобус не довозит до ворот санатория. Остановка – «по требованию» на повороте. А оттуда до проходной «Лозыма» – 1,6 километра пешком, в любую погоду. И это еще полбеды. Главное – на этом участке нет освещения. Зимой темнеет рано, утренние и вечерние смены приходятся на темное время суток. Идти почти два километра по неосвещенной дороге, по сугробам, мимо леса. Для женщин, которых в санатории большинство, – это еще и вопрос личной безопасности.

Особенно тяжело придется жителям Пажги. От села Пажга до санатория «Лозым» – около 7 километров. Рейсового автобуса, который довозил бы до ворот, нет. «Санаторий Лозым находится совсем не в населенном пункте, и мне, как работнику этого санатория, надо будет идти пешком 7 км по трассе», – говорит одна из сотрудниц. Теперь им предстоит либо добираться до поворота с пересадками, теряя время, либо платить за такси. И в финале – тот же темный километр с лишним пешком.

В уведомлении об этом – ни слова. Как и о том, что автобус, который годами был единственным связующим звеном между санаторием, его сотрудниками и родителями, вдруг оказался ненужной опцией. При этом «Лозым» – учреждение, где по программе «Мать и дитя» реабилитируются дети-инвалиды от 2 до 17 лет с ДЦП, парезами, нервно-мышечными патологиями. Без персонала санаторий встанет. А персонал без транспорта просто не сможет приезжать.



Тяжелый выбор



Сотрудников ставят перед выбором: либо каждый месяц отдавать семь тысяч на дорогу, либо увольняться. И в условиях, когда санаторий специализируется на «тяжелых» детях, замена квалифицированного персонала – это потеря опыта, который трудно восполнить.

«Просто создают условия, при которых люди сами будут увольняться. Чтобы их не сокращать и не платить из-за этого» – такое мнение сейчас можно услышать от работников «Лозыма». И в нем есть горькая логика: если человек уходит по собственному желанию, учреждение не несет никаких дополнительных расходов. Ни выходных пособий, ни судебных издержек. Тихая оптимизация без лишних бумаг.

Хочется спросить у Министерства здравоохранения Коми: как вы собираетесь обеспечивать государственное задание, если сотрудники не могут добраться до места? Формально вы скажете, что учреждение автономно. Но учредитель имеет рычаги – через утверждение плана деятельности и контроль за исполнением задания. И будь на то воля начальства, проблему решили бы быстро.

Ремонт площадок – важная, но разовая акция. Хорошо, что нашлись внебюджетные средства на песок, линолеум и грантовую заявку. Но на автобус, который возил полсотни человек и родителей, денег нет. Возникает вопрос: что важнее – красивая территория или возможность людей вообще попасть на работу и привезти детей на реабилитацию? А без людей любой ремонт теряет всякий смысл.



Анна КУРСОВА.