Около половины тех, чей труд оплачивается официально, дал бы положительный ответ на предложение работодателя получать «в конверте» половину зарплаты при ее увеличении на 10-15 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным опроса, пять процентов всех респондентов, или каждый двенадцатый работающий россиянин все, что зарабатывают, получают неофициально, а четыре процента участников опроса получают часть зарплаты «в конверте».

На вопрос социологов о том, как изменилось количество людей, получающих зарплату или ее часть неофициально за период пандемии, 20 процентов респондентов ответили, что таких стало больше. Каждый третий гражданин России (33 процента) считает, что численность таких людей не изменилась, а девять процентов опрошенных считают, что снизилась. Затруднились высказать свои предположения по этому вопросу 39 процентов респондентов.