Заплатил налоги — протянешь ноги

В Госдуме предложили неработающим россиянам платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, а отказавшихся – штрафовать, сообщает «Российская газета».

Сегодня около 18 миллионов трудоспособных россиян официально нигде не работают. Некоторые из них являются самозанятыми, но не платят налоги. Теперь фискалы, похоже, доберутся и до безработных…

Член думского комитета по труду, социальной политике Сергей Вострецов предложил самозанятым гражданам самостоятельно выплачивать все страховые взносы. Тех, кто откажется, будут штрафовать.

Объем выплат может рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Впрочем, это не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении. В стране эту инициативу уже окрестили «налогом на тунеядцев».

«Хочу обратить внимание, это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть, речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — сказал премьер Дмитрий Медведев.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что сбор с неработающих граждан должен составить 20 тыс. руб. «Мне кажется, 20 тыс. — это нормально, маловато даже», — считает господин Топилин. Он пояснил, что легально работающий человек платит подоходный налог с МРОТ на сумму в 11,7 тыс. руб. в год, а за человека «в тени» субъект платит в фонд ОМС в среднем 8-9 тыс. руб.