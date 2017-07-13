«Заполярная кочегарка» может замерзнуть

Воркутинские депутаты бьют тревогу: из-за плачевной ситуации с ремонтом Усинского водовода заполярный город может оказаться на грани катастрофы.

В трубе — 500 отверстий

«Трибуна» уже не раз писала об аварии на Усинском водоводе, которая произошла в конце прошлого года. Напомним, что во время сильных холодов одна из веток водовода, снабжающего весь город, замерзла. Было объявлено чрезвычайное положение. В результате огромных усилий ветку отогрели, выделили средства из резервного фонда, закупили парогенераторные установки. Однако работы по полной ликвидации аварии были отложены.

В июне появилось сообщение о том, что власти республики планируют передать Усинский водовод, который находится в муниципальной собственности, компании ПАО «Т Плюс». Но предпринимаемые правительством меры запаздывают, передача сетей затягивается, а до холодов осталось совсем мало времени. В этой связи воркутинские депутаты, члены Комиссии по городскому хозяйству, направили главе Коми Сергею Гапликову обращение, в котором, в частности, говорится:

«В настоящее время значительный участок водовода ДУ-800 находится в нерабочем состоянии, поскольку восстановительные работы не закончены. Около 3,2 километра трубы водовода сейчас по-прежнему проморожены, насчитывается более 500 отверстий. Силами ООО «Водоканал» осуществляются сварочные работы по ликвидации технических пробоев. По мнению специалистов, только полная замена этого участка способна восстановить его работоспособность и гарантировать безотказную работу при условиях высокого давления и низких температур.

Однако, принимая во внимание, что ООО «Водоканал», находясь в состоянии банкротства, не располагает достаточными средствами, заявки на приобретение соответствующих материалов не реализованы. Ни о каких деньгах на восстановление или замену участка водовода нет даже речи. На протяжении длительного времени звучит лишь одно — «планируется выделить». По состоянию на июль 2017 года денежные средства не поступали. Но даже при их наличии подготовка к зимнему периоду уже сорвана.

Сейчас маловероятно, что кто-то сможет без задержки провести соответствующие тендеры, быстро доставить приобретенное имущество в распоряжение ООО «Водоканал», найти подрядное предприятие для непосредственной работы, так как собственных ресурсов у предприятия явно недостаточно.

Сложившаяся ситуация по техническому состоянию стратегического объекта ООО «Водоканал», основанная на невнимательном подходе руководства исполнительной власти всех уровней, в том числе Республики Коми, несет прямую угрозу как существованию Воркуты, так и жизням жителей города».

Заканчивается обращение требованием организовать в Воркуте выездную правительственную комиссию. Кроме того, депутаты настаивают на срочном рассмотрении вопроса о выделении средств из бюджета республики на приобретение станции подогрева — лишь это гарантирует защиту водовода от перемерзания.



Авария на Усинском водоводе произошла зимой прошлого года.



Так сегодня выглядят дырявые трубы…

Промедление смерти подобно

Мы связались с председателем депутатской комиссии по городскому хозяйству Владимиром Тищенко, который подписал обращение к главе РК, и попросили прокомментировать ситуацию. Неужели все так плохо и Воркуте грозит катастрофа?

По мнению Владимира Викторовича, если срочно не принять меры, город зимой останется без воды и замерзнет, а это может обернуться срочной эвакуацией 60 тысяч жителей. Предвидя такой поворот дел, бывший руководитель «Водоканала» Андрей Пащенко просто уехал из города, объяснив свое увольнение так: «Я не хочу в тюрьму за чужие грехи!».

Депутат убежден, что для спасения водовода нужно срочно найти деньги на приобретение станции подогрева, на что требуется 17-18 млн рублей. Однако республиканская комиссия под руководством заместителя председателя правительства республики Константина Лазарева, проводившая расчеты по дополнительному утеплению трубы водовода, сочла, что такой необходимости нет, а потому деньги не выделены. При этом власти города находят деньги на реконструкцию парка, устройство площадки для выгула собак, а вот на покупку станции денег не хватает! Между тем вопрос стоит настолько остро, что впору просто сказать: «Давайте собирать торбы!»

Владимир Тищенко рассказал, что из переписки с руководством республики по сложившейся ситуации следует одно: на Воркуте поставлен крест. У него имеется больше десятка ответов от другого заместителя председателя правительства Коми — Николая Герасимова, из которых можно понять одно: перспектив у Воркуты не просматривается. А коль так, то и деньги вкладывать в ее развитие нет необходимости.

По мнению Тищенко, об этом же говорит и факт отказа в выделении средств со стороны руководителя компании «Северсталь» Алексея Мордашова, к которому за помощью обратились депутаты Воркуты.

Надеется ли депутат на изменение ситуации к лучшему? Владимир Тищенко считает, что, если экстренно принять необходимые меры, положение можно выправить. Ресурсов у компании «Т Плюс», с которой заключено соглашение о передаче сетей под ее управление, достаточно. Но промедление смерти подобно.

Только вот услышат ли глас депутатской комиссии Воркуты в Сыктывкаре или он станет очередным «последним китайским предупреждением»?

Все не так плохо?

Мэр Воркуты Игорь Гурьев, отвечая на тот же вопрос, заметил, что ситуация сложная и о письме депутатов во многие инстанции он знает. Воркута постоянно находится в состоянии повышенной готовности и потому принимает необходимые меры. До отопительного сезона осталось менее двух месяцев, и опасения у людей возникают, но темпы по восстановлению водовода набраны достаточные, работы находятся на постоянном контроле.

Игорь Валерьевич подчеркнул, что достигнуто соглашение о взаимодействии ТЭЦ и «Водоканала» по совместной работе, подключится и компания «Т Плюс». Ситуация контро-лируется и со стороны республики, вся необходимая поддержка оказывается.

Понятно, что о полном восстановлении системы водоснабжения города речь не идет — для этого нужны огромные денежные средства, которыми ни город, ни республика не располагают. Он надеется, что поставленные задачи будут выполнены в срок.

Анатолий ПОЛЬКИН.