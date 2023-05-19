За последние полгода в Воркуте на фоне катастрофического развала жизненно важной инфраструктуры обострились и политические противоречия среди представителей местной власти, густо перемешавшись с подозрительностью, интригами и взаимными оскорблениями.

Сенча из Марганца

В мае из Воркуты пришла скандальная новость. Председателя городского Совета депутатов Игоря Сенчу заподозрили в том, что он человек «со вторым дном» – у него в наличии имеется вид на жительство в Украине. Для пущей убедительности к анонимке, распространенной в социальных сетях, были приложены и фото якобы документов.

Однако их подлинность на сегодняшний момент не признали надзорные органы. Господин Сенча ходит в депутатах от «партии власти» аж с 2015 года. То есть было достаточно времени, чтобы разобраться с фактами его биографии.

Пока что точно можно говорить лишь о том, что Игорь Сенча действительно является уроженцем украинского города Марганец. Еще в детстве он с родителями переехал в Воркуту, с которой связан весь его жизненный путь. Все остальное касаемо Украины – неподтвержденные данные. Возможно, это «подстава».

Благодарность Путина – не охранная грамота

Тем не менее, весьма сомнительная информация о связях Игоря Сенчи с недружественным иностранным государством нисколько не смутила его коллег по депутатскому корпусу от той же «партии власти». А ведь не прошло еще и месяца, как Игорю Сенче распоряжением Президента РФ была объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

16 мая на внеочередной сессии Игорь Сенча был снят с должности. Новым председателем Совета избран Олег Павленко, представляющий все ту же «партию власти».

Закон, что дышло

Злые языки поговаривают, что поводом для стремительной отставки И. Сенчи послужило то, что он имел особую позицию по сохранению рабочего места за местным градоначальником Ярославом Шапошниковым, который в марте вдруг засобирался идти служить в СВО по контракту.

Несмотря на протесты прокуратуры, депутаты решили сохранить за Шапошниковым нынешнее рабочее место. То есть они посчитали себя выше действующего законодательства, которое предписывает в таких случаях слагать градоначальникам свои полномочия.

Может возникнуть странная ситуация: действующий мэр уходит служить Родине, а его временный сменщик должен будет его дожидаться. И какой будет спрос с такого во всех отношениях случайного человека, оставленного греть чужое кресло?

Мэры-миллионеры

Работа главой администрации «столицы мира», да и любого муниципалитета, весьма прибыльное для семейного бюджета занятие, что видно из официальных годовых деклараций: все сити-менеджеры в Коми – сплошь миллионеры. И за хлебное место надо держаться, что называется, зубами. Но ведь надо и меру знать.

Напомним, что в Воркуту Ярослав Шапошников приехал из костромского поселка Кузьмищи (поговаривают, что якобы по протекции сына Уйбы — Артема или самого губернатора). Мэр неплохо подзаработал «на Северах» и, возможно, пора обратно — в Кузьмищи. Но уезжать господину Шапошникову, похоже, не хочется.

В зону он не торопится

Что же касается заявления мэра Воркуты о готовности поучаствовать в спецоперации, подобную инициативу можно приветствовать. Что и сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента: «Такие люди, которые выступают добровольцами, достойны уважения и восхищения». Одним словом, они пример для других чиновников.

Только пример этот пока не очень убедительный. С марта Ярослав Шапошников все никак не уйдет в зону СВО. Не особо торопятся и еще пятеро добровольцев из местной администрации, которые вслед за шефом высказали намерение сменить гражданские костюмы на военную форму.

Бюрократические пляски

Ситуация становится еще подозрительнее на фоне возможных судебных разбирательств по факту разрушения очистных сооружений в Воркуте в декабре 2022 года. За загрязнение окружающей среды опасными отходами кто-то из администрации Воркуты должен понести ответственность. Ведь о том, что очистные в любой момент могут развалиться, надзорные органы предупреждали еще два года назад.

А еще можно вспомнить разваливающийся Усинский водовод, вокруг которого уже не один год идут какие-то непонятные бюрократические пляски.

В июле 2022 года вступило в силу решение Воркутинского городского суда о ликвидации к январю 2024 года местного полигона твердых коммунальных отходов. И как там идут дела? Чиновники почему-то помалкивают.

На фоне надвигающейся коммунальной катастрофы волей неволей куда-нибудь да засобираешься. Самих чиновников понять можно, но поймут ли все это воркутинцы?

Сергей МОРОХИН.

Постскриптум

«Прилетел бумеранг»

В Воркуте – «кризис власти»

Комментарий для «Трибуны» экс-депутата Совета Воркуты, председателя общественной организации «Заложники Крайнего Севера» Владимира Жарука:

– Ни одна из насущных городских проблем не решается, а только усугубляется. На мой взгляд, грамотного руководства в городе давно нет: «кузьмищенские пришельцы» до сих пор не поняли, куда попали, – некомпетентность вопиющая. Их предшественники тоже никудышние были – лишь по части пиара мастаки. Оказавшимся на месте руководства нашего города «варягам» надо бить во все колокола, а не почивать на лаврах, наслаждаясь доселе невиданными денежными суммами доходов. Ведь все чаще раздаются предупреждения специалистов о том, что следующую зиму город может не пережить. Этого нельзя игнорировать!

Считаю, что республиканское руководство самоустранилось от решения воркутинских проблем.

Я заметил, что пиар-поездки Уйбы и компании в наш город прекратились, надо полагать, ввиду невыполнимости его предыдущих обещаний: переселения всех очередников-пенсионеров за три года (2023-2025), начала строительства Арктического медицинского кластера в 2023 году, отсутствия подписанной Программы социально-экономического развития Коми – еще год назад (в мае 2022 года) якобы ушедшей на согласование к федералам и пропавшей без вести и др.

Что касается ситуации по снятию с должности председателя Совета Воркуты И. Сенчи, то у меня к нему много вопросов, так как он тоже приложил руку к моему вынужденному добровольному уходу из депутатского корпуса.

В бытность мою депутатом горсовета председатель Сенча многократно нарушал регламент. Теперь он сам попал под каток системы, работающей без оглядки на законы. Однако на то, как к нему прилетел бумеранг, никаких моих фантазий бы не хватило.

Считаю, что кризис воркутинской власти налицо. На мой взгляд, единственный выход – досрочная отставка городского Совета и перевыборы. Хотелось бы, чтобы в новый состав депутатов вошли уставшие от творимых безобразий, неравнодушные и ответственные за город люди, которые не позволят собой манипулировать, – заключил Владимир Жарук.