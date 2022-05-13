«Трибуна» продолжает цикл публикаций о правоохранителях Коми и о самых резонансных преступлениях прошлых лет.

Сегодня в арсенале сыщиков целый набор средств связи, спецоборудование, электронные картотеки и прочее. А еще пару десятков лет назад ничего этого не было. Оперативные сотрудники могли рассчитывать лишь на сбор улик, собственный интеллект и классический метод дедукции. Одним из таких дотошных в хорошем смысле слова сыщиков был заместитель второго отдела Управления уголовного розыска МВД РК Михаил Ривец, за что коллеги называли его Шерлоком Холмсом.

Шок и трепет

В начале 90-х Воркута считалась одним из самых криминальных городов России. Но даже в те «лихие» годы местные обыватели были шокированы слухами о том, что здесь орудует серийный маньяк, убивающий безобидных пенсионерок.

В канун 23 февраля 1998 года начальник второго отдела УУР МВД Сергей Войновский вызвал к себе в кабинет своего заместителя Михаила Ривца и приказал ему срочно отбыть в Заполярье и найти злодея.

К тому времени в Воркуте жертвами неизвестного изверга уже стали три бабушки. Преступник убивал их в собственных квартирах, но не похищал ни денег, ни ценных вещей.

Соседка одной из убитых сообщила милиционерам, что слышала, как звонивший в соседнюю дверь мужчина произнес слово: «Горгаз». Это слово вызвало у сыщиков очень неприятные ассоциации. В 60-е годы в Москве орудовал жестокий убийца, который звонил в дверь, а на вопрос «Кто там?» отвечал: «Мосгаз». И когда дверь открывалась, маньяк прямо с порога бил женщину по голове…

Зверь на охоте

Почти одновременно с убийствами пенсионерок в Воркуте участились случаи нападений на молодых женщин. Милиция насчитала не менее шести (как потом выяснилось, их было больше) сексуальных преступлений, совершенных похожим способом. Извращенец хватал женщин на темных улицах и затаскивал в ближайший подъезд или сарай. А поскольку в Воркуте зимой «темное время суток» – это практически всегда, то определить время «охоты» нелюдя было сложно. По той же причине никто из потерпевших не помнил его примет.

Конечно, весь уголовный розыск Воркуты стоял, что называется, «на ушах». Но сил явно не хватало. Между тем испуганные горожане писали жалобы во все инстанции. Поэтому в Заполярье был направлен усиленный отряд оперативников.

Шулер в поезде

В тот февральский день на станции Микунь в поезд, идущий на Воркуту, сели трое. В плацкартный вагон в голове поезда – оперативники Михаил Ривец и сотрудник Управления угрозыска МВД РК Сергей Будяков. А в середине состава в купейном вагоне пассажиром был некий Игорь Глухов (фамилия изменена). Случайным попутчикам в поезде он рассказывал, что едет на заработки, хочет устроиться проходчиком на шахту. На самом деле это был секретный агент, который действовал по заданию оперов. Из-за пристрастия к карточному ремеслу (Глухов был «катала» – профессиональный шулер) в преступном мире он считался своим. Этим и решили воспользоваться сыщики.

Белый полушубок

По приезде «катала» пообщался со знакомыми корешами. И уже через три дня Глухов выдал ценную информацию: к делу об изнасиловании мог быть причастен некто Решетов – уважаемый шахтер и вроде даже передовик производства…

Михаил Ривец взял подозрительного «стахановца» под наблюдение. Вообще, оперативники из Сыктывкара не сидели в Воркуте сложа руки: был разработан специальный план, организованы засады, выставлены патрули.

Последняя в списке жертв женщина, над которой надругался преступник, рассказала милиционерам, что нападавший был в белом полушубке. А подозреваемый Решетов тоже носил такой овчинный полушубок.

Вскоре милицейский патруль сообщил: Решетова, который был под негласным наблюдением, задержали прямо на улице. Будучи здоровенным мужиком, шахтер потащил одну из прохожих в подъезд. К счастью, засевшие в засаде опера не дремали: трое парней, выскочив из темноты, скрутили насильнику руки и затолкали в служебную машину.

Убойная улика

– Поначалу Решетов молчал, запирался. Ведь такие преступления для криминального мира считаются позорными – «на зоне» за это не жалуют. Но в ходе допросов шахтер пошел на контакт и в итоге признался аж в десятке развратных действий. Оказалось, четыре дамы не стали жаловаться в милицию, испугавшись огласки, – вспоминает Михаил Ривец.

В чем-то Решетов был последователем небезызвестного Чикатило. Сексуальное влечение появлялось у него лишь тогда, когда он видел в глазах жертвы мольбу и ужас.

Опера расспросили задержанного о женщине на остановке, которую он пытался затащить в подъезд. Ответ ошарашил: «Она накануне видела, как я другую волок в уголок. Вот и хотел убрать свидетеля».

«Выходит, шахтер способен и на убийство?» – смекнул Ривец и продолжил колоть изверга. В результате тот признался еще и в убийствах трех бабушек.

Потом Решетов «случайно» оказался в одной камере с агентом Игорем Глуховым, которого, по легенде, задержали при ограблении женщины. А спустя какое-то время Степан Решетов рассказал Глухову о том, что на квартире одного из его знакомых, где он иногда ночевал, могут оказаться улики, которые могут его «спалить». Информация была тут же доведена до сыщиков. Михаил Ривец немедленно провел обыск по указанному адресу и обнаружил там молоток со следами крови. Это была убойная улика. Биологическая экспертиза показала, что на молотке – кровь одной из убитых старушек.

Ключи к развязке

И вдруг шахтер резко пошел на попятную. Про молоток Решетов сказал, что «ничего не знает» и вообще никого не убивал – все это следователь придумал. Преступник стал писать жалобы в прокуратуру и прочие инстанции. Это ему не помогло, хотя затянуло следствие.

В конце концов, прижатый аргументами убийца рассказал, что он выбросил ключи от квартиры одной из убитых пожилых женщин недалеко от ее дома, на автобусной остановке. Вместе с коммунальщиками опера буквально просеяли весь снег на той остановке, но ключей не нашли.

Впрочем, Ривца в тот момент больше занимало другое: зачем было убивать ничем не мешавших ему бабушек? Ответ на этот вопрос не давал покоя опытному сыщику.

В ходе дальнейших допросов он разгадал эту головоломку. Как оказалось, перед тем, как насиловать женщину, маньяку нужно было кого-то убить. Это его возбуждало. Он даже объяснение для себя нашел: дескать, старухи отжили свой век, их не жалко. А волшебное слово «Горгаз» открывало любую дверь…

Однако, узнав о том, что ключи не найдены, Решетов вновь стал юлить и пошел «в отказ». В итоге он был осужден только как насильник, но не как убийца и отправился «на зону».

А ближе к лету операм вместе с коммунальщиками все-таки удалось найти заветную связку ключей у той самой остановки. Таким образом, было получено железное подтверждение того, что именно Решетов убивал старушек. Ключи тютелька в тютельку подошли к дверям жилища одной из них. Таким образом в этой криминальной истории была поставлена точка.

И снова – следствие, новые допросы, суд и закономерный итог. Маньяку вынесли более суровый приговор – пожизненное заключение.

Постскриптум

Москва была в ужасе

Почему мужик с топором прославился на всю страну?

Первым серийным убийцей в СССР считается уроженец Тбилиси Владимир Ионесян, получивший прозвище «Мосгаз».

На самом деле он был далеко не первым, да и жертв на его счету оказалось меньше десятка (советская история знает маньяков и покруче), но Ионесян, как и Чикатило, получил в свое время бешеную известность. Больше всего людей поражали та легкость, с которой он проникал в квартиры москвичей, представляясь сотрудником столичной газовой службы, а также отсутствие у него корыстных мотивов.

Первое убийство «Мосгаз» совершил 20 декабря 1963 года. Под предлогом осмотра газового оборудования он прошелся по нескольким квартирам, выискивая удобную жертву. Таковым оказался 12-летний мальчик, который был дома один. Негодяй зарубил пацана топором и похитил из квартиры сущую безделицу – флакон дешевого одеколона «Шипр».

Остальные четыре злодейства Владимир Ионесян совершил по той же схеме. И каждый раз его прельщали не деньги или вещи, а кровавое убийство как таковое.

Садиста арестовали 12 января 1964 года на перроне Казанского вокзала. По одной из версий, Никита Хрущев лично приказал генеральному прокурору Роману Руденко не тянуть с приговором маньяку: «Чтобы через две недели его уже не было!»

Верховный суд уложился в рекордные сроки: 31 января 1964 года

Ионесян был расстрелян в Бутырской тюрьме.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.