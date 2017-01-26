Реализация непищевой спиртосодержащей продукции будет ограничена в регионах России еще на 60 дней.
Власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный 26 декабря, и отметили, что он «не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса».
В Роспотребнадзоре также отмечают, что в рамках установленного ранее 30-дневного запрета удалось на 33% снизить количество случаев отравлений и на 65% снизить число летальных исходов в период новогодних праздников.
Кстати, каждое второе преступление в Коми совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на коллегии МВД по Коми 25 января заявил министр ведомства Виктор Половников. В деле борьбы с алкоголизацией населения МВД по РК уделяет серьезное внимание выявлению и пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции.
Запрет на «Трою» продлили на два месяца
Реализация непищевой спиртосодержащей продукции будет ограничена в регионах России еще на 60 дней.