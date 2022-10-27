Запуск ракеты (Блиц от 28 октября)

2 ноября с космодрома «Плесецк» с 9.00 до 12.00 запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом на борту. Резервные даты пуска – 3, 4 и 5 ноября.

На период пуска будут задействованы районы падения отделяющихся частей ракеты: «Вашка» (Удорский) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский). Они объявляются временно опасными. Граждан просят воздержаться от посещения районов падения во избежание чрезвычайных ситуаций.

Долги наши тяжкие

Жители Коми задолжали предприятиям ЖКХ почти 9,5 млрд рублей.

На 1 сентября общая задолженность потребителей перед предприятиями ЖКХ составляла 9,48 млрд рублей. Больше всех задолженность у жителей Воркуты (3,3 млрд), ухтинцы задолжали коммунальщикам 1,3 млрд рублей, усинцы – 745 млн рублей.

Плюс 22 автобуса

В республику поступил новый транспорт для учащихся.

22 автобуса пока стоят на специальной стоянке. На следующей неделе в Минобраз Коми специальная комиссия распределит автобусы по районам. До конца года, по словам и.о. министра Натальи Якимовой, в Коми поступят еще девять автобусов для школьников.

Индексация маткапитала

С 1 февраля будущего года он подрастет на 12,4 процента.

Зато уже с 27 октября этого года начинает действовать постановление Правительства РФ, которое дополняет варианты использования материнского капитала. Установлена возможность пользоваться им для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Например, оплачивать услуги репетитора, негосударственных детского сада или школы, имеющих государственную лицензию на образовательную деятельность.

На зарплату медикам

Российские регионы дополнительно получат свыше 58,5 млрд рублей на поддержку территориальных ФОМС.

Средства выделены из резервного фонда кабмина и поступят в 85 регионов. Республике Коми выделено 473 млн руб. Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами, потребовалось дополнительное финансирование. Напомним, согласно «майским указам» президента 2012 года, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать, как минимум, в два раза больше этого показателя.

Самолет – за 100 тысяч рублей

«Комиавиатранс» решил продать свои «непрофильные активы» – старые вертолеты в нелетном состоянии и самолеты Embraer.

За борт без двигателей просят от 103 до 123 тысяч рублей. Самолеты, закупленные в лизинг еще при Вячеславе Гайзере, уже несколько лет простаивают в столице Словении и в Домодедово. Лизинговые платежи за нелетающие лайнеры едва не обанкротили компанию. Год назад «Комиавиатранс» получил бюджетный транш на 1,8 млрд рублей, средства которого пошли на погашение долга перед фирмой «Газтехлизинг». Теперь компания решила избавиться от лайнеров, причем по цене в 2 тысячи раз ниже рыночной.

И дают, и берут

Средняя сумма взятки в Коми в 2022 году составила 239 тысяч рублей.

Количество преступлений в сфере коррупционной направленности в Коми снижается. Об этом было заявлено на «Прямой линии» по противодействию коррупции, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми. На сегодня в производстве находится 66 уголовных дел, большинство из них – взятки. Максимальная взятка составила 3,6 млн руб. Такую сумму предложил приезжий сотрудник правоохранительных органов действующему сотруднику за крышевание игорного бизнеса. Минимальная взятка – в 500 руб. оказалась в руках сотрудника ГИБДД.

И снова потери…

В Коми простились с погибшим в ходе СВО в Украине.

Ефрейтор Алексей Воеводкин родом из поселка Знаменка Троицко-Печорского района служил по контракту в Мурманской области старшим стрелком мотострелкового батальона. В феврале этого года у него родился сын.

Грунтовка вышла из строя

В Усинске ввели режим повышенной готовности. Грунтовая дорога от Усть-Лыжи до причала из-за распутицы полностью вышла из строя. С 27 октября движение транспорта по ней ограничено.

Движение речного транспорта в муниципалитете прекращено с 11 октября, однако люди продолжают пользоваться услугами частных перевозчиков, которые переправляют их по реке на баржах. Как сообщается на официальном сайте администрации Усинска, жители и гости города, которые планируют приезд или выезд из Усинска, могут воспользоваться железнодорожным или авиатранспортом.

Деньги на ремонт

Минувшим летом во время грозы в административное здание «Удорское лесничество» в Кослане попала молния.

Деньги выделены из резервного фонда правительства Коми. Из-за возникшего пожара пострадали крыша, имущество лесничества, а также отопительная и электрическая системы. На восстановление здания выделено 1,18 млн рублей. Все работы по ремонту планируется завершить до 10 декабря с.г.

Пони будет жить

Неравнодушные люди за несколько часов собрали деньги для выкупа животных.

Ухтинский конноспортивный клуб «Планета» вечером 26 октября объявил сбор денег на выкуп двух лошадей и пони. Животных везли на убой, но транспорт по дороге сломался. Сотрудники клуба заявили в соцсетях, что готовы обеспечить проживание и уход, но на покупку нужно 160 тысяч рублей. Уже к вечеру нужная сумма была собрана.

2023-й будет Годом молодежи

Глава Коми утвердил проведение тематического года.

Правительству Коми поручено до 30 декабря сформировать и утвердить план основных мероприятий на будущий год. Органам местного самоуправления, иным органам и организациям на территории Коми рекомендовано также запланировать и провести соответствующие мероприятия.