В Сыктывкаре школьницу обвиняют в кражах и покушении на грабеж.

Полиция Воркуты изъяла 1700 бутылок виски, коньяка и водки.

В Ухте преклонного возраста главбух украла у работодателя 23 миллиона рублей.

В Усинске прохожий задержал грабителя, вооруженного битой.

В Троицко-Печорском районе пришедшая в гости женщина помогла хозяйке в поисках ее тайника с деньгами, а потом присвоила их.

Сыктывкарке удалось взыскать более 140 тыс. рублей с дорожников за «плохую дорогу».