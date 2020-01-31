Доселе неизвестный штамм коронавируса, от которого нет вакцины, стал угрозой для всего человечества. На «родине» вируса – в Китае – уже 4,5 тысячи заболевших, более сотни из них скончались.
По всему миру принимаются беспрецедентные меры защиты, однако случаи заболеваний зафиксированы уже в десятке стран Азии, Европы и Америки. В России подтвержденных фактов заболевания пока нет. Однако, как считают многие эксперты, это лишь дело времени. Карантины в аэропортах и ограничение потока туристов в КНР не гарантируют защиты.
В регионах, в том числе и в Коми, тоже готовятся к возможной вспышке инфекции. Утвержден план профилактических мероприятий. На данный момент подготовлено 70 отделений с боксами для вероятных больных на 210 пациентов.
«Схема лечения коронавируса уже разработана. Применяются различные препараты, в том числе и те, которые используются для лечения заболевания РНК-вирусом и ВИЧ-инфекции», – отметил министр здравоохранения Дмитрий Березин.
В данный момент в Коми два инфекционных стационара – в Сыктывкаре и Воркуте. Туда планируется госпитализировать зараженных вирусом со всего региона, при нарастании эпидемической ситуации стационары будут развернуты на базе других медучреждений.
Зараза, которая убивает. В Коми уже готовят койки и боксы для вероятных больных
Доселе неизвестный штамм коронавируса, от которого нет вакцины, стал угрозой для всего человечества. На «родине» вируса – в Китае – уже 4,5 тысячи заболевших, более сотни из них скончались.