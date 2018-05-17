В нынешнем навигационном сезоне перевозчики через реку Сысола (городская власть и муниципальное предприятие МКП «Жилкомсервис») отказываются предоставлять услуги грузового парома жителям сыктывкарского местечка Заречье.

Теперь на пароме перевозят лишь спецавтотранспорт по необходимости, в том числе и «хлебовозку». До установки понтонного моста невыездными оказались десятки обитателей Заречья, в том числе инвалиды.

Опасная зона

— Паромные страдания зареченцев начались еще с прошлого года, когда надзорные органы запретили перевозить пассажиров на пароме через Сысолу, — отмечает староста Заречья Александр Козмеску.

— На «острове» проживают восемь инвалидов-колясочников, более сотни детей, которым нужно постоянно переправляться в город на учебу, в садик, на прием к врачу. Среди них много малышей, которых родители перевозят в колясках. Как раз эта категория людей для удобства переезжала на автотранспорте на паромной площадке, — продолжает А. Козмеску. — Осенью прошлого года прокуратура Сыктывкара подала иск в суд на администрацию города, чтобы власть обеспечила транспортную доступность для маломобильных групп. По решению суда мэрия должна была оборудовать на пристани площадку для пассажиров, в том числе для инвалидов. Также оборудовать спуск к катеру пандусами и поручнями. Но сегодня пассажирское судно по-прежнему не оборудовано для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. А спуск к причалу вообще опасен, лестницы там разрушены.

По мнению зареченцев, чиновники сетуют: мол, нет возможности выполнить решение суда. В районе

«Юг\ра» спуск к причалу слишком крутой, поэтому пандусы туда устанавливать будет нецелесообразно. По словам чиновников, в любом случае движение по крутому спуску для инвалидов будет небезопасным.

Что делать?

— Если на пассажирском судне нет возможности для перевоза инвалидов-колясочников, не смогли сделать удобный подход к катеру, оборудовать дебаркадер, то нужно было создать безопасные и необходимые условия для перевоза пассажиров хотя бы на грузовом пароме. Неужели с прошлого года перевозчики не смогли оборудовать баржу-площадку скамеечками, пассажиров обеспечить спасжилетами, получить лицензию на оказание услуг? Вместо выполнения предписания чиновники и вовсе запретили перевозить автотранспорт жителей, — недоумевает староста Заречья.

Зареченцы жалуются на отсутствие внимания столичных властей к их проблемам, которые не решаются десятки лет. Одна из них — ветхий и аварийный жилфонд. Серьезно беспокоит их и проблема мусора, который скопился как на улицах, так и вокруг поселка, а все контейнеры переполнены. Зареченцы отправили коллективную жалобу президенту страны Владимиру Путину на бездействие местных чиновников.

Наталья КОЛОДИНОВА.