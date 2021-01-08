Независимо от-того, в каком регионе и учреждении трудятся работники бюджетной и муниципальной сферы, они станут получать одинаковые зарплаты. Вместо региональных властей требования к отраслевым системам оплаты труда теперь установит правительство РФ. Соответствующий закон 9 ноября 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Вводить новую систему оплаты планируется поэтапно до 2025 года, а конкретные сроки перехода на новую систему укажет правительство для каждой отрасли. Как пояснила «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова, новая схема начисления зарплат включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.
Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюджетников, а также определять компенсационные и стимулирующие выплаты и условия их назначения. «Это позволит гармонизировать условия оплаты труда работников одной сферы в разных регионах», — считают в правительстве РФ.
Зарплату бюджетников сделают одинаковой. С Нового года Правительство РФ вводит новую систему начисления зарплаты работникам бюджетной сферы
Независимо от-того, в каком регионе и учреждении трудятся работники бюджетной и муниципальной сферы, они станут получать одинаковые зарплаты. Вместо региональных властей требования к отраслевым системам оплаты труда теперь установит правительство РФ. Соответствующий закон 9 ноября 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин.