Зарплаты растут только в воображении чиновников, считает лидер профсоюза лесников Коми

Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами, заявил на днях министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Каким увеличительным стеклом при этом пользовался министр, неизвестно. А вот о том, что он лукавит, можно судить на конкретном примере целой отрасли — лесного хозяйства.

17 октября комитет Госсовета РК по природным ресурсам, природопользованию и экологии провел рабочее совещание, где обсуждалась государственная программа РК «Развитие лесного хозяйства», ее исполнение в 2018 году и целевые показатели на будущий период.

На совещание были приглашены председатель Коми республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей Александр Смирнов и заместитель председателя рескома Сергей Осипов.

В ходе обсуждения и возник вопрос о зарплатах работников лесной отрасли. Ведь рядовые труженики тоже планируют свой бюджет, а он, увы, не радует. Отсюда — кадровый дефицит.

Желающих мало

По мнению лидера профсоюза А. Смирнова, в лесной отрасли сложилась тревожная ситуация:

— Очевидно, что программа развития лесного хозяйства преследует цель повысить доходность от использования леса при сохранении его социальных, экологических функций. Исходя из доклада об исполнении программы напрашиваются два вывода: первый — программа выполняется и достигает установленных показателей; второй — существует нехватка кадров и финансирования. Нехватка кадров и уровень оплаты труда в учреждениях лесного хозяйства республики — вещи взаимосвязанные.

На сегодняшний день средняя заработная плата в учреждениях лесного хозяйства республики составляет 27200 рублей при средней по региону в 55830 рублей, что никак не способствует привлечению в отрасль работников. Следует учитывать также, что большинство учреждений находится в сельской местности с соответствующими условиями жизни.

Еще хуже дело обстоит с привлечением в отрасль молодых специалистов — выпускников вузов и техникумов. Зарплата молодого специалиста не включает в себя стажевые выплаты. Из-за отсутствия жилья значительная доля заработной платы уходит на аренду жилой площади. На жизнь денег практически не остается. Сегодня средний возраст работников лесного хозяйства близок к предпенсионному, значит, мы можем скоро остаться без молодых квалифицированных кадров, а впоследствии ощутить и кадровый кризис отрасли.

Для бюджетных организаций различных отраслей действуют стимулирующие программы для привлечения молодежи. Они есть в здравоохранении, образовании, агропромышленном секторе и т.д. Лесное хозяйство почему-то остается в стороне. Его нигде нет! Единственное – два года назад по нашему предложению депутаты добавили молодых работников лесного хозяйства в программу выделения под строительство индивидуального жилья бесплатных земельных участков. Ну вот в принципе и все…

На грани выживания

Ситуацию усугубило и введение новых систем оплаты труда. Несмотря на положительный момент — повышение гарантированной части заработной платы (оклада), новая система практически нивелировала мотивацию к труду, поскольку разница в окладах работников разной квалификации несущественна. С введением нового МРОТа заработная плата работников неквалифицированного труда (сторож, уборщица) достигла 19300 рублей и теперь ненамного отличается от зарплаты квалифицированных специалистов: мастера леса — 21 400 рублей, госинспектора — 23000 рублей. Поднятие окладов превратилось в иллюзию. Да, оклад увеличили, но это сопровождалось уменьшением стимулирующих выплат. Отчасти это было оправданно, но не настолько же, чтобы совсем лишить систему оплаты труда такого действенного инструмента.

Так, в нескольких госучреждениях лесного хозяйства республики средние надбавки за интенсивность и высокие результаты уменьшились с 80% до 10%. Остался ли стимул стараться?

Ожидаемым результатом реализации программы является поднятие престижа профессии лесника. При этом в программе нет ни слова о мерах по обеспечению работников лесного хозяйства достойным заработком, позволяющим полноценно посвятить себя профессии без ущерба семье.

Реальная ситуация в отрасли ставит работников на грань выживания. При таких условиях бессмысленно рисовать перспективные планы по развитию любой программы вне зависимости от отрасли.

Некуда идти

Ранее, 12 октября, в Сыктывкаре в рамках проекта Международной организации труда «Партнерство в сфере занятости молодежи в странах СНГ» представители Коми республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей приняли участие в «круглом столе». Обсуждали трудоустройство молодежи.

Александр Смирнов предложил взглянуть на молодежную занятость сквозь призму пенсионной реформы и отношения властей к лесному хозяйству в регионе.

С одной стороны, крупнейшие работодатели республики — Газпром, ЛУКОЙЛ, Монди — заинтересованы в привлечении молодых профессионалов. Однако в связи с увеличением пенсионного возраста рабочих мест станет меньше. «Предпенсионеры» не уйдут, а продолжат трудовую деятельность.

В планах многих компаний — дальнейшая автоматизация, оптимизация производства, что тоже уменьшает число рабочих мест. Куда будут устраиваться выпускники? А ведь только СЛИ, СЦБТ и СЛТ (вуз и техникумы лесной отрасли) выпускают каждый год около 800 молодых специалистов. Сегодня нужно срочно создавать рабочие места, строить заводы, производства, разрабатывать программы стимулирования молодежи на Севере.

С другой стороны, в притоке молодых кадров заинтересовано лесное хозяйство Республики Коми, однако молодые специалисты сами не идут в эту отрасль из-за низкой зарплаты и проблем с жильем.

Где деньги лежат?

— Профсоюз с 2015 года предпринимал попытки заключить отраслевое соглашение. Вплоть до того, что мы впервые решили подключить в качестве стороны соглашения Правительство Республики Коми. В этом году мы наконец-то подписали это соглашение, где в качестве одного из необходимых шагов прописали установление минимального оклада на уровне МРОТ, — отметил Александр Смирнов. —Понимая, что данный шаг требует дополнительного финансирования, мы договорились о поэтапном приближении этого результата. Однако воз и ныне там. Дополнительное соглашение об этом до сих пор не заключено, сторона правительства в лице представителей Министерства финансов и Министерства экономики утверждает, что ключ ко всем проблемам лесного хозяйства находится в Москве.

Мы согласны, что федеральный центр должен поменять свое отношение к финансированию субъектов так, чтобы закладываемые цифры окладов в методике выделения субвенций стремились к уровню МРОТ. Однако порядка 500 млн рублей от деятельности лесничеств поступает в республиканский бюджет, а при реализации представленной программы лесничества будут приносить еще больше. При этом объем денежных средств, направленных республикой на содержание лесного хозяйства, составляет не более 211 млн руб.

По нашим подсчетам, выполнение условий о размере минимального оклада на уровне МРОТ потребует примерно 90 млн рублей в год дополнительно. Всего же приведение системы оплаты труда в соответствие с принципами оплаты по труду (реальное дифференцирование окладов в зависимости от квалификации, стимулирование отдельных категорий работников) потребует не менее 150 млн рублей. Не стоит бояться этих сумм, учитывая планы повышения доходности лесного хозяйства и стабильный рост доходов за последние годы.

Профсоюз предлагает:

– включить в целевые индикаторы подпрограммы «Устойчивое управление лесами» поэтапные мероприятия по реализации Регионального отраслевого соглашения по лесному хозяйству в части установления минимального оклада на уровне МРОТ совместно с разработкой дифференцированной сетки окладов в зависимости от квалификации работников, предусмотрев соответствующий объем финансирования;

– разработать и принять программу стимулирования молодых специалистов лесного хозяйства, проживающих на селе.

Кроме того, необходимо рассматривать в совокупности с вопросом о заработной плате работников и вопрос об их профессиональной квалификации. Мы целиком и полностью поддерживаем начинания в разработке профессиональных стандартов и оценке квалификаций. Считаем, что невозможно создать полноценную систему оплаты труда без совершенствования требований, предъявляемых к квалификации работника.

— В свою очередь, профсоюз готов к полноценному сотрудничеству по всем вопросам и готов брать на себя выполнимые обязательства, — резюмировал Александр Смирнов.

Виктор СЕМЕНОВ.