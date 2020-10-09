Защитники природы отбили уже одиннадцатую атаку

«Югыд ва»: затишье перед боем?

На этой неделе стало известно, что федеральные чиновники передумали перекраивать границы национального парка, расположенного на севере Коми.

6 октября Минприроды России опубликовало обновленные приложения к проекту постановления Правительства РФ о расширении территории «Югыд ва». В них границы национального парка скорректированы, и участок, занятый месторождением «Чудное», возвращен в национальный парк.

Напомним, что в планах чиновников территория парка значительно расширялась за счет лесистой и малоценной местности, но из него «выдергивался» участок, где можно вести золотодобычу. Это привело бы к уничтожению уникальной природы нацпарка «Югыд ва» – составной части объекта Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».

Как прокомментировали в российском отделении Гринпис (независимая международная экологическая организация), «природоохранному ведомству потребовалось шесть дней, чтобы осознать, что общественность не сможет не заметить очередной попытки просто выдрать уникальный кусочек Приполярного Урала из парка… В такое трудное время, как сейчас, это особенно радует. Здорово, что мы вместе с вами так можем. Мы благодарим всех наших сторонников, кто откликнулся на просьбу принять участие в общественном обсуждении…»

Планы по добыче золота в нацпарке «Югыд ва» вынашиваются с конца прошлого века. И это несмотря на сильное противодействие экологических организаций и даже правоохранительных структур.

Нынешняя попытка овладеть «Чудным» уже одиннадцатая по счету. И, скорее всего, не последняя – уж больно лакомый кусок. Тем более что сам законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», дающий возможность перекраивать границы заповедных территорий в интересах промышленников, еще не рассмотрен в Госдуме РФ. Так что в этой скандальной истории точку пока ставить рано.

Сергей ПАВЛОВ.