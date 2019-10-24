Защитников Шиеса отодвинули, чтобы обеспечить проезд бензовозов на полигон

Ранним утром 23 октября на станцию Шиес в Архангельской области проехали бензовозы с топливом для стройки мусорного полигона. Их сопровождало около 12 машин полиции, ОМОНа и Росгвардии, сообщает интернет-портал «7х7».

Активисты в социальных сетях опубликовали несколько видео, как в 5 утра на посту «Шлагбаум» несколько полицейских и омоновцев открыли дорогу для проезда техники. У шлагбаума сломали замок, дежуривших активистов отвели в сторону, столкновения не было.

Через час защитники Шиеса сообщили, что со станции в сторону поста «Костер», мимо которого должны проезжать бензовозы с остальными машинами, выдвинулись сотрудники ЧОП «Гарант Безопасности». В группе «Поморье — не Помойка!» появилось видео, как охранники в масках лопатами проверяют лужи на дороге в поисках шипов и «ежей» (противоавтомобильное заграждение).

Затем появилось сообщение, что техника проехала пост в сторону ж/д станции. Активисты сообщили, что въезд для любого транспорта в сторону Шиеса закрыт: на посту «Переправа» находится около пяти машин полиции, а на газотрассе находятся сотрудники Росгвардии.

Этим же утром в Сыктывкаре, по словам активистов, начались обыски у участника эковахты на Шиесе Михаила Габова. Ранее против него возбудили два административных дела по статьям 20.2 («Организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка») и 19.3 («Невыполнение законного требования полицейского») и одно уголовное дело по статье 116 («Побои»), сообщает «7х7».

О строительстве полигона для твердых коммунальных отходов из Москвы и Московской области на станции Шиес возле поселка Урдома на границе Архангельской области и Республики Коми стало известно летом 2018 года. Жители двух регионов объединились и проводят протестные акции против ввоза мусора на Шиес. Противники строительства полигона организовали в декабре 2018 года на Шиесе круглосуточную эковахту для фиксирования нарушений в ходе строительных работ.