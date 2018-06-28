Заслуженному путешественнику России предстоит «тюремный» маршрут?

В Сыктывкарском городском суде рассматривается дело о наезде на пешехода, совершенное известным в республике педагогом и путешественником, руководителем Учебно-методического центра по туризму Сыктывкарского госуниверситета Дамиром Газизовым в ноябре 2017 года. Адвокат подсудимого Евгений Рогацкий считает, что процесс идет с нарушениями, и сомневается в выводах экспертиз, проведенных по делу.

Темный проулок

Этот пешеходный переход на улице Лыткина в микрорайоне «Орбита» с давних пор пользуется у жильцов окрестных домов дурной славой: здесь можно запросто угодить под машину. Дело в том, что устроен он в полусотне метров от перекрестка, где имеются трехфазные светофоры и стационарный переход. А этот — дополнительный — сделан на выходе из-под арки очень длинного дома, расположенного вдоль улицы Лыткина. Раньше на противоположной стороне от этого дома располагался рынок, и жители целого квартала шли туда по кратчайшему пути — из-под арки на другую сторону дороги, перебегая через нее на свой страх и риск.

Несколько лет назад на этом опасном месте сделали переход, но выглядит он странно: дорожка из-под арки не попадает на «зебру», и пешеходы обычно идут мимо нее. Даже сегодня, когда и ночью светло, как днем, водителю непросто разглядеть человека, выходящего из-за деревьев, а уж осенью, да в темное время — тем более. Кстати, этот пешеходный переход не освещен до сих пор. Это значит, в любой момент здесь может произойти очередная трагедия.

В тот ноябрьский вечер прошлого года 60-летний преподаватель университета Дамир Газизов, будучи за рулем, вот так же не заметил женщину, внезапно возникшую перед его автомобилем. Скорость машины была небольшая (там просто негде разогнаться), но пожилая женщина при падении сильно ударилась. Прибывшая через семь минут «скорая» помочь не смогла — потерпевшая скончалась.

Некоторые «странности»

Водителю было предъявлено обвинение по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения»), которая предусматривает либо принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы — до пяти. Суд выносит решение, учитывая все обстоятельства, в том числе и личность нарушителя. В данном же случае обвинение заняло жесткую позицию, потребовав для Газизова три года колонии.

В минувшую среду во время очередного судебного заседания адвокат Евгений Рогацкий заявил, что процесс имеет обвинительный уклон и идет с процессуальными нарушениями. Более того, он потребовал отвода судьи на том основании, что усматривает в его действиях косвенную заинтересованность. После чего судья удалился в совещательную комнату, а когда вышел оттуда, объявил: оставить протест без удовлетворения.

Процесс возобновился, а в перерыве Евгений Рогацкий пояснил свою позицию. По его данным, родственником погибшей является сотрудник следственных органов, а судья Моисеев в прошлом также работал следователем.

В деле имеется две экспертизы, которые должны были прояснить, усматривается ли вина Газизова в ДТП. По словам Рогацкого, вторая экспертиза, противоречащая первой, была проведена с грубыми нарушениями, причем не на месте происшествия, а в коридоре полиции. Защита просила провести независимую экспертизу с привлечением специалистов из другого региона, однако суд ходатайство отклонил. По мнению адвоката, это говорит о том, что обвинение явно «натягивается».

В глазах «двоится»

У Евгения Рогацкого, имеющего пятилетний стаж народного заседателя и почти 40-летний опыт работы в сфере юриспруденции, большие претензии к ведению процесса. На 27 июня рассмотрение дела было практически закончено, проведены прения, суд мог заслушать последнее слово подсудимого. Уже на предыдущем заседании суд мог вынести решение, однако не сделал этого, сославшись на отсутствие адвоката Е. Рогацкого, который в тот момент заболел. На основании этого факта судья назначил Газизову государственного защитника.

Поскольку назначенному адвокату требуется время для ознакомления с делом, он попросил перенести слушания на несколько дней. Однако судья решил дело не затягивать, и процесс продолжился. Таким образом неожиданно для подсудимого у него появилось сразу два адвоката, а суд стал рассматривать показания приглашенных новых свидетелей — сотрудников скорой помощи, которые в ноябре выезжали на место происшествия. По мнению Рогацкого, это можно было сделать за прошедшие с момента трагедии полгода, а не затягивать процесс.

Ключевой свидетель

Единственный непосредственный свидетель ДТП подтвердила в суде показания, из которых следует, что машина сбила женщину вне пешеходного перехода (за 6 метров от него). В свою очередь сотрудники «скорой» смогли рассказать лишь о том, как оказывали помощь потерпевшей.

«Почему сторона обвинения выбрала самое строгое наказание и ничем это не мотивировала? Обвинение не учло личность человека. За свою юридическую практику я впервые увидел у подсудимого целый том, состоящий из благодарностей и поощрений», — заявил Евгений Рогацкий. Он отметил, что преподаватели, студенты и выпускники университета собрали свыше четырехсот подписей в поддержку Дамира Газизова, которые передали в суд.

Следующее заседание назначено на понедельник, 2 июля. Процесс открытый.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Наша справка

Кумир нескольких поколений студентов

Газизов Дамир Дамирович, Заслуженный путешественник России. На протяжении многих лет является руководителем Учебно-методического центра по туризму, специалист Центра патриотического и гражданского воспитания Сыктывкарского государственного университета.

Организатор и руководитель многочисленных туристических экспедиций, велопробегов и спортивных мероприятий. За многолетнюю плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего РФ В.В. Путина, Почетными грамотами Министерства образования РФ и Республики Коми.