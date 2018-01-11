Застали пьяным на работе — уволят

Сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы подготовили проект поправок в Трудовой кодекс, упрощающих увольнение сотрудников за пьянство на работе.

Парламентарии предлагают обязать работников проходить медицинское освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение по требованию нанимателя. Направление на медэкспертизу будет вручаться сотруднику «под роспись» с обязательным указанием даты и времени, указано в проекте.

После получения этого документа работник обязан провериться в течение двух часов, а работодатель — предоставить ему такую возможность и оплатить медосвидетельствование. Отказ от проверки будет равносилен признанию в опьянении, и такого сотрудника можно будет уволить по статье.

Сегодня доказать то, что человек на рабочем месте находился в нетрезвом виде, порой нелегко. Показания свидетелей суд может не принять во внимание, от медосвидетельствования пьяница просто отказывается. А нет заключения медика — нет и факта «злоупотребления».

Еще одно предложение законодателей — увольнять сотрудников за пьянство и потребление наркотиков и во внерабочее время, если они в нетрезвом состоянии окажутся на работе. Сейчас наниматель не может уволить работника, состояние опьянения которого выявлено до начала рабочего времени или после его окончания.

По мнению авторов, законопроект должен снизить количество производственных травм и способствовать снижению потребления алкоголя и наркотиков. «По данным статистики, 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения», — указано в пояснительной записке.