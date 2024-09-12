Застолья с поножовщиной (Криминал от 13 сентября)

В полицию Княжпогостского района поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о причинении ножевого ранения 55-летней местной жительнице. Она была госпитализирована в районную больницу.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что накануне произошедшего потерпевшая распивала спиртные напитки со своим 46-летним сожителем. Словесная перепалка привела к внезапной ссоре, в результате которой мужчина нанес ей удар ножом в область брюшной полости.

Аналогичный случай произошел в Усть-Вымском районе. В ходе проверки правоохранители выяснили, что во время застолья 56-летняя хозяйка квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила со стола нож и ударила своего 42-летнего гостя в грудную клетку.

Суровые «методы воспитания»

Жительница Троицко-Печорского района обвиняется в истязании своих детей и угрозе убийством.

СУ СК по Коми завершило расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Троицко-Печорского района, обвиняемой в истязании двух несовершеннолетних и угрозе убийством. По данным следствия, в течение длительного времени обвиняемая причиняла двум своим малолетним детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. Одному из детей женщина угрожала убийством. Как пояснила фигурантка, частично признавшая вину по предъявленному обвинению, таким образом она пыталась воспитывать детей, которые ее не слушались.

Стрельба на оживленной улице

В Усть-Куломе неизвестный стрелял из окна многоквартирного дома из пневматического оружия.

Ранее судимый 37-летний житель Усть-Кулома из хулиганских побуждений сделал несколько выстрелов из окна своей квартиры в сторону дороги. По случайности там в это время проходила женщина, которая получила ранение руки. Свое поведение мужчина объяснил алкогольным опьянением. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Повесила кредиты на дядю

63-летний житель Сосногорска пострадал от племянницы.

30-летняя родственница от имени дяди установила на свой телефон мобильное приложение микрофинансовой организации и оформила 4 кредита в общей сумме на 175 тысяч рублей. Деньги аферистка потратила на личные нужды. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Сыктывкаре нашли тело

Организована комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.

В Государственную инспекцию труда в Коми 11 сентября поступило извещение о смертельном несчастном случае на производстве. Инцидент произошел 9 сентября с работником ООО «Торнадо». Мужчина был обнаружен на территории выполнения работ без признаков жизни. Обстоятельства уточняются.