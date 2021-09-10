Пару лет назад на глаза попалась публикация о том, что где-то на территории Ханты-Мансийского автономного округа поселок Приполярный остался без еды. На днях в разговоре с одним из тамошних предпринимателей неожиданно выяснилось, что проблема эта «с бородой» и имеет прямое отношение к Коми.

В советское время поселок газовиков Приполярный обустраивался как образцово-показательный. По рассказам очевидцев, здесь были комфортные для северной глубинки жилищные условия, обеспечение по высшему разряду продуктами и потребительскими товарами, высокие зарплаты. Природа в районе Приполярного сохраняется в первозданном виде, неслучайно на гербе поселка красуется родиола розовая, народное название – сибирский женьшень, произрастающий на склонах горы Тельпозис (главная вершина Северного Урала).

Уже в перестроечные годы стало понятно, что у затерянного в таежной глуши поселка будет тяжелое капиталистическое будущее. А причина довольно банальна – отсутствие устойчивой связи с внешним миром.

«Дорога жизни»

От Приполярного до основной товарной базы в Ухте всего 330 километров дороги. Есть альтернативный вариант доставки продуктов… из Екатеринбурга – оттуда 1200 километров до поселка Приобье (ХМАО), потом по реке Сосьва на барже в течение семи суток груз доставляется до поселка Хулемсунт (ХМАО), а оттуда еще 100 км до Приполярного. Надо ли говорить, что при таком длительном пути ни один коммерсант не решится доставлять скоропортящиеся продукты.

От Ухты до Приполярного всегда курсировал пассажирский транспорт, доставлялись товары в любое время дня и ночи, но с 2014 года ситуация резко поменялась. Допуск на «дорогу жизни» стал ограниченным, нужно договариваться о спецпропуске даже для выезда из поселка по грибы-ягоды. Теперь это уже не автомобильная дорога, а технологический проезд, по которому имеют право передвигаться лишь транспортные средства газовиков.

А еще проезд можно назвать коммерческим, так как с каждой машины с товаром берется плата в размере 4800 рублей.

Магазин для своих

Если смотреть на ситуацию через призму безопасности, то газовики,

безусловно, правы, так как ведомственная трасса проходит вдоль газопровода, а это стратегически важный объект, обеспечивающий природным сырьем страны Европы. Теперь выходит, что интересы простых граждан побоку?

По словам жителя Приполярного Анатолия Шевлякова, газовики для себя в столовую и магазин, находящиеся на подведомственной территории, завозят продукты питания вертолетами. Жителям поселка Приполярный, которые не обслуживают газовую трубу, попасть туда без специального разрешения сложно.

Теперь появились в поселке люди второго сорта. Приходится как-то выживать и подыскивать варианты переезда на «большую землю». За последние 10 лет число жителей Приполярного сократилось на треть, сейчас там проживает примерно 1000 человек.

Совсем страх потеряли?

К кому только не обращались жители Приполярного за поддержкой – от известного телеведущего Андрея Караулова до губернатора ХМАО Натальи Комаровой и Президента РФ Владимира Путина. И все безрезультатно.

Из администрации главы государства в октябре прошлого года был получен обнадеживающий ответ, согласно которому к решению проблем жителей Приполярного поручено подключиться и главе Коми Владимиру Уйбе. А дальше – тишина.

Анатолий Шевляков пришел к выводу, что нынешние чиновники вообще ничего не боятся, даже поручения Президента им уже не указ.

Понятно, что вопрос с дорогой не решается из-за того, что здесь нужна какая-то согласованная работа чиновников из двух соседних регионов и газовиков. Кто-то должен быть «рулевым», возложив на себя какие-то дополнительные административные задачи. А это им надо? И так своих проблем выше крыши. Тем более что избиратели Владимира Уйбы в Приполярном не проживают.

По мнению помощника депутата Госдумы РФ Валерия Харченко, к которому жители Приполярного также обратились за поддержкой, надо продолжать писать жалобы во все инстанции, стучаться в высокие кабинеты. Это в нынешней бюрократической России реальный способ добиться позитивных сдвигов. Тем более что здесь явно нарушаются конституционные права граждан, которые имеют право беспрепятственно передвигаться по всей территории страны.

Еще, конечно, в истории с Приполярным важен и общественный резонанс с привлечением средств массовой информации. «Трибуна» уже подключилась…

Сергей МОРОХИН.