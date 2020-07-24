Затяните ремни: мы падаем! Власти утверждают, что во всем виноват «проклятый коронавирус»

Недавно в стране прошел референдум под условным лозунгом, который мог бы звучать как праздничный тост: «За Родину, за Путина, за стабильность!». Причем за стабильность даже и пить необязательно – она и так есть. Стабильное ухудшение экономических показателей сопровождается неуклонным снижением уровня жизни. И это «железный» тренд последних пяти лет.

Идем на рекорд

Росстат сообщает, что реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале этого года упали на 8 процентов! Это рекордное падение с 1999 года.

Независимые эксперты называют куда более мрачные цифры. Но будем придерживаться официальной статистики. И официальной версии, которая гласит, что во всем виноват пресловутый коронавирус. Из-за него экономика «заболела», сократились поступления в бюджеты всех уровней, снизились и доходы россиян.

Тем не менее, следует напомнить, что еще до введения «режима самоизоляции» рубль резко ослаб, а цены на энергоресурсы упали. И впервые в современной истории Россия стала больше получать доходов от продажи золота, чем от природного газа.

Вместо холодильника – камера

Пока не обнародованы сведения о падении реальных доходов в разрезе регионов. Но по косвенным данным уже сейчас можно судить, что в Коми этот показатель превысит общероссийские 8 процентов.

Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы населения – это доходы за вычетом обязательных платежей, прежде всего налогов, и пересчитанные с учетом инфляции. Проще говоря, если вы пару лет назад могли на свою зарплату купить холодильник, а сегодня тех же средств едва хватает на морозильную камеру. Это и есть реальная цена денег.

Доходы обесцениваются за счет удорожания товаров и услуг. Даже если доходы в абсолютных цифрах и растут, то в реальности их «съедает» инфляция.

Обратимся к упомянутым «косвенным данным». Уже в первом квартале этого года реальные располагаемые доходы жителей Коми составляли 99,4 процента к соответствующему периоду 2019 года. При этом общероссийский показатель был в плюсе – 100,9 процента. Причем в Северо-Западном федеральном округе помимо Коми падение было зафиксировано лишь в Новгородской области – 99,7 процента.

По лестнице, ведущей вниз

Гораздо драматичнее ситуация с доходами жителей Коми выглядит в разрезе последних пяти лет. И здесь уже не удается списать все провалы на какой-то вирус или на условные колебания мировых энергетических рынков. По приведенным ниже цифрам, говоря словами Владимира Маяковского, «весомо, грубо, зримо» виден глубокий и системный социально-экономический кризис.

Итак, по итогам 2015 года реальные денежные доходы населения составили 90,9 процента к уровню 2014 года. Тогда это объяснили тем, что во властных верхах Коми сильно «штормило», а зашедшая в регион «команда Гапликова» вынуждена была разгребать доставшиеся ей завалы в экономике и социальной сфере. Такая точка зрения в принципе имеет право на существование. Тем более что в тот год все остальные регионы Северо-Западного федерального округа не допустили заметных провалов, а Калининградская область даже показала рост – 102,8 процента. Хотя по итогам 2014 года в Коми (еще при Вячеславе Гайзере) также был зафиксирован существенный минус – реальные доходы упали на 6 процентов.

В 2016 году реальные денежные доходы населения составили 97,5 процента (к 2015 году); в 2017 году – 97,5 процента; в 2018 году – 100,7 процента; в 2019 году – 97,6 процента (к 2018 году).

Надо четко понимать, что за 100 процентов берутся показатели только предыдущего года. Поэтому в совокупности реальное падение доходов за последние пять лет выглядит просто катастрофическим.

Снизу уже постучали

Как говорится, вроде бы уже достигли дна, но тут раздался стук снизу… Экономисты допускают в 2020 году падение реальных доходов населения аж на 20 процентов! То есть фактически сейчас уже есть основания говорить, что мы переходим на иной уклад жизни, в которой поездка в отпуск заграницу для большинства простых людей станет роскошью, а ипотечное «рабство» будет еще более устрашающим.

Хотя и 20-ю процентами нас не запугать. Пуганы уже! Пик обвала реальных доходов населения пришелся на 1998 год – они упали почти на 50 процентов по сравнению с поздним советским периодом.

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко»

Кстати, о том, что наступила эпоха «затягивания поясов», свидетельствует и перенос выполнения пресловутого «майского указа» Президента РФ от 2018 года с 2024-го на 2030 год. Теперь снижения числа бедных в два раза придется ждать еще 10 лет.

Но помимо технического переноса сроков, внесены и некоторые коррективы в цели и задачи. В частности, ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году теперь обозначена в 78 лет. А до этого был другой ориентир – 80 лет. Напомним, что средняя продолжительность жизни мужчин в России – 65,5 лет.

Но больше всего смущает другой момент. Удивительным образом из целевых показателей исчез следующий пункт: «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции». Похоже, эти задачи теперь выглядят невыполнимыми даже на казенной бумаге.

Сергей МОРОХИН.