Завалим регион картошкой? Чтобы реализовать этот фантастический план, нам надо догнать и перегнать Коми АССР

Экс-губернатор Сергей Гапликов, будучи человеком экстравагантным, в свое время всерьез предлагал засеять поля республики кукурузой. Его «сменщик» – доктор Уйба – более консервативен в вопросах сельского хозяйства. Недавно у него появилась очередная идея – картофельная.

В марте глава РК поставил перед Минсельхозом Коми весьма амбициозную задачу – обеспечить регион на 100 процентов собственным картофелем. Но подкреплены ли амбиции реальными возможностями?

Чудак-человек

Весной 2016 года все тот же Сергей Гапликов сильно возмущался, что в сельхозобороте задействована лишь седьмая часть земель: «Это бардак – 418 тысяч болтается непонятно где…».

Цифра многих смутила, поскольку общая площадь сельхозугодий в Коми составляла 418,3 тысячи гектара. Еще больше смутила задача – в разы увеличить размер пахотных земель. Получалось, что огромные площади надо распахать и засеять. Чем и каким способом – проблема глав районных администраций. Их проблема и отсутствие в необходимом количестве техники и хранилищ для картофеля и овощей. Сами ее решайте!

Понятно, что из той затеи ничего путного не вышло. Постепенно чиновники привыкли к подобным чудачествам главного обитателя Желтого дома и не воспринимали его поручения серьезно: сегодня сказал, завтра забудет. Московским «варягам» это свойственно…

Прорыва не ждите

А что на этот раз – удастся ли совершить «картофельный» прорыв?

На сегодняшний день в Коми официально проживает примерно 726 тысяч человек. По данным Минздрава России, рациональная норма потребления «второго хлеба» среднестатистическим россиянином должна составлять 90 килограммов в год. После нехитрых арифметических подсчетов мы видим, что в этом году требуется собрать более 65 тысяч тонн северного картофеля, чтобы претворить в жизнь идею Владимира Уйбы. И это еще не учитывая того, что скотине тоже нужны корнеплоды.

Напомним, что в прошлом году в Коми сельхозорганизациями было собрано всего порядка 5 тысяч тонн картофеля, что на 40 процентов больше, чем в году предыдущем. Поэтому наивно ждать какого-то чуда ближайшей осенью.

В последние годы в Коми засеивается картофелем от 150 до 350 га земли. В 2023 году ситуация кардинально не поменяется. Да и за счет чего? Нужна техника, нужны картофелехранилища, семенной материал, рабочие руки и так далее. Нет ничего этого у местных предприятий. Революции в картофелеводстве прямо сейчас не получится.

Надежда на частника

Понятно, что вся надеж-да на частника, который на сегодняшний день и является основным производителем картофеля в Коми (более 90 процентов выращивается на приусадебных участках). Но при чем здесь Владимир Уйба? О частниках в его мартовском выступлении не было сказано ни слова.

Действительно, можно достичь объявленных 100 процентов, но только призвав на подмогу пенсионеров и других любителей покопаться на своих грядках. А людей надо бы еще и финансово простимулировать, чтобы цены на сданный товар были приемлемыми и выгодными. Кроме того, надо как-то конкурировать с федеральными торговыми сетями, которые завозят дешевые овощи и картофель из южных регионов страны. Коми с ними не может тягаться по объективным причинам.

Помощь сельхозпроизводителям, о которой говорил в своем выступлении Владимир Уйба, вызывает только улыбку. 165 млн рублей привлечено правительством из федерального бюджета на эти цели, из них только 15 млн на рост производства картофеля и овощей.

Вперед в прошлое!

По сути глава Коми, сам того не зная, поставил задачу догнать Коми АССР по части выращивания картофеля. Согласно статистическим данным, в 1989 году сельхозпредприятия региона сдали государству более 62 тысяч тонн картофеля. И это был рекорд в перестроечную эпоху.

По словам гражданского активиста из поселка Жешарт Дмитрия Новожилова, во времена позднего СССР только в одном Усть-Вымском районе четыре совхоза – «Гамский», «Коквицкий», «Микуньский» и «Усть-Вымский» – давали ежегодно 8,5-9,5 тысячи тонн картофеля. Кроме картофеля совхозы заготавливали 1-1,3 тысячи тонн овощей открытого грунта, 6,5-7 тысяч тонн молока, 600 тонн мяса. Сегодня на их месте пустота в буквальном смысле: бывшие сельхозугодья зарастают борщевиком.

Но были в то время не только впечатляющие показатели, но и «вечные» проблемы. Статистика умалчивает, какая часть урожая потом сгнивала. А еще надо понимать, что советские люди урожай собирали «всем миром». В поля выезжали все, кто мог держать лопату – от министров до студентов и школьников. Правда, все равно частенько в магазинах можно было увидеть привозной картофель. Сохранить его на долгую зиму – дело хлопотное.

Но об этом сейчас мало кто задумывается, поскольку и хранить-то особо нечего – сборы картофеля по сравнению с перестроечными годами, как мы видим, упали более чем в 20 раз. Что не изменилось, так само профильное министерство. Похоже, штат его только увеличивается, хотя объемы производства сельхозпродукции в Коми сейчас сопоставимы с теми, которые были в 80-х годах у совхозов только одного Сыктывдинского района. Вот это действительно чудо. Чудо бюрократии.

Кстати

Соседи подкармливают

Согласно официальной статистике в Республике Коми производят только 25 процентов молока, мяса – 32-33 процента, яиц более 50 процентов.

Получается, что мы кормимся в основном за счет соседей. Хотя у самих есть все возможности перейти на самообеспечение. По неприхотливому к погодным условиям картофелю – уж точно. Было бы желание, но нужны не слова, а реальные дела.

Сергей МОРОХИН.