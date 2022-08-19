Здесь мамонт пробегал… Под Усть-Усой нашли древние кости

Засушливое лето преподносит сюрпризы – на Печоре в районе села Усть-Уса (Усинский район) местный житель нашел кости мамонта.

Находки были найдены на Печоре в практически обмелевшей протоке Новик-Шар, протекающей чуть ниже Усть-Усы. В местном школьном музее их уже просушивают и чистят, перед тем как выставить на всеобщее обозрение.

По словам директора школы Екатерины Дьячковой, похожие кости уже есть в музейной коллекции. Новые находки их дополнят.

Школьный музей постоянно пополняется неожиданными экспонатами, их находят не только по берегам Печоры и ее притоков, но и во время охоты и рыбалки, походов за дикоросами.

В числе самых уникальных – боевой топорик периода распада римской империи (скорее всего, его потеряли разбойники, промышлявшие в отдаленном уголке Европы полторы тысячи лет назад), каменное шлифованное теслообразное орудие, которому, как установили ученые, не менее 4300 лет, деревянные календари коми, штамп «Печорлаг НКВД» и другие.

Сергей ПАВЛОВ.