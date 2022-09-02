В минувшую среду в Печоре состоялись похороны звукорежиссера, известного музыканта Виктора Фатеева. Он скончался после того, как был зверски избит высокопоставленным чиновником во время праздничного фаер-шоу на Юбилейной площади.

Получив тяжелые травмы, Виктор впал в кому и девять дней находился в реанимации. Печорцы переживали за него и даже выходили на площадь с плакатами «Витя, живи!». Все надеялись на чудо. Но чуда, увы, не случилось…

Как это было

Напомним, что кровавая драма произошла вечером 20 августа прямо на сцене, установленной на главной площади города. 51-летний Фатеев, работник Печорского муниципального предприятия «Досуг», находился там в качестве звукорежиссера.

А вот зачем на сцену полез первый заместитель руководителя Печорской администрации Андрей Канищев, до сих пор непонятно. Не исключено, что чиновник был навеселе – утром того же дня его наградили Почетной грамотой «за добросовестный труд». Будучи в приподнятом настроении, он решил забраться еще выше, дабы оттуда насладиться огненным зрелищем. Да и негоже такому «статусному мужчине», как вице-мэр Печоры, находиться в народной гуще, среди простых горожан.

Но посторонним вход на праздничную сцену был запрещен. И Виктор Фатеев, отвечавший за дорогостоящую музыкальную аппаратуру, попытался воспрепятствовать г-ну Канищеву, который вел себя явно неадекватно. Похоже, что это взбесило подгулявшего чиновника: как смеет какой-то «музыкантишка» ему возражать? И вице-мэр пустил в ход кулаки.

После первого удара Фатеев упал на перила лестницы. Когда он попытался встать, Канищев добил свою жертву вторым ударом, оказавшимся роковым. При падении музыкант плашмя упал на бетон и ударился головой о железный штырь. Он получил открытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.

По утверждению очевидцев, «скорая» приехала лишь через полчаса (хотя согласно правилам мероприятий с участием пиротехники бригада медиков была обязана дежурить на площади). Все это время Виктор лежал на асфальте, истекая кровью.

После побоища

Полицейские попытались (без особого, впрочем, энтузиазма) отвести распоясавшегося вице-мэра в служебную машину. Но тот стал упираться. По сведениям портала «Новая республика», он заявил одному из стражей порядка: «Да ты знаешь, кто я и чем в этом городе занимаюсь?! Да у меня одни туфли за 18 тысяч!»

Человек в трезвом уме вряд ли мог так дерзко бравировать после побоища, которое он только что устроил. Поэтому в отделении полиции, куда его все-таки доставили, г-н Канищев должен был первым делом пройти освидетельствование на алкоголь. Однако, как считает группа печорских депутатов, отправивших запрос в местное ОВД, это не было сделано. Более того, по их сведениям, вероятно, даже не был составлен протокол об административном нарушении.

Вице-мэра просто отпустили домой. И уже 23 августа г-н Канищев сделал циничное заявление: «В момент падения Виктора со сцены меня рядом не было. Возможно, Виктор поскользнулся на лестнице, так как был сильно пьян. Расследование ведется. Вся необходимая помощь будет оказана».

Поскольку кровавый инцидент произошел на глазах десятков людей, наглость чиновника изумляет. Возможно, Канищеву во всей Печоре поверил только один человек – глава администрации муниципалитета Валерий Серов – он не отстранил своего заместителя сразу, а занял выжидательную позицию: мол, следствие разберется.

Только 26 августа под давлением печорской общественности Андрей Канищев был задержан, отстранен от своих обязанностей, а затем арестован. Теперь ему, вероятно, изменят обвинение на более тяжкое (часть 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Альтернативный

«День здоровья»

24 августа Печорским отделением КПРФ в администрацию МР «Печора» подана заявка о проведении 28 августа возле бывшего стадиона по ул. Социалистическая, д-47А пикета в поддержку Виктора Фатеева.

Понятно, что горькую правду о себе администрация слушать не хотела, и 26 августа в противовес пикетчикам администрацией решено провести в то же время и в том же месте «День здоровья». Печорцев пригласили поиграть в настольный теннис, городки, шахматы возле центрального входа заброшенного стадиона.

Несмотря на то, что «День здоровья» уже проводился в апреле этого года, а «День физкультурника» по плану намечен на 4 сентября, в воскресенье, 28 августа, за час до сбора пикетчиков возле стадиона уже дежурили сотрудники полиции. Были выставлены многочисленные палатки, звучали веселые песни о пользе спорта в жизни и для здоровья. Работники Печорской райбольницы разместились в двух палатках, в одной из них можно было сделать прививку против гриппа и экспресс-тест на коронавирус, в другой послушать лекцию о здоровом образе жизни.

Таким образом, власти сделали все, чтобы сорвать массовый пикет в поддержку Виктора Фатеева. Тем не менее, здесь собралось немало неравнодушных печорцев. Был организован сбор средств семье пострадавшего. Более ста человек подписали обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в этой резонансной истории.

Когда один из участников пикета – музыкант Александр Гавриков – исполнял душевную песню «Виктор, живи!», с соседней площадки, куда чиновники нагнали бюджетников, громко звучали физкультурные марши типа: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»

Что это, как не верх цинизма?

Палатка на площади

Виктор попал в Печорскую ЦРБ в тяжелом состоянии, перенес две операции, и утром 29 августа скончался, не приходя в сознание.

Траурная церемония состоялась 31 августа в зале городского объединения «Досуг», которое находится рядом со зданием Печорской администрации. Но никто из чиновников не пришел на прощание с Виктором, лично не выразил соболезнований его вдове.

Зато с музыкантом попрощались в тот день тысячи печорцев. А накануне на Юбилейной площади появилась импровизированная палатка с портретом Виктора и подписью: «Здесь 20 августа убили человека». Сюда стали приносить цветы и свечи, но ночью «несанкционированную» палатку убрали.

Похоже, что печорские чиновники попытались сделать все, чтобы горожане как можно быстрее забыли об этом страшном злодействе. Но достигли обратного эффекта. «Не забудем, не простим!» – говорят возмущенные печорцы.

Виктор СЕМЕНОВ.