Здравствуй, братец Кролик! Добрый, миролюбивый и сексуальный зверек сменит плотоядного хищника

Новый 2023 год пройдет под знаком Кролика. Что он нам принесет? Сумеет ли этот травоядный ушастик стать дипломатом и миротворцем, сменив грозного Тигра?

Напомним, что традиция исчислять время по солнечно-лунному календарю к нам пришла из Китая. Именно к нему привязан китайский гороскоп и 12 священных животных, которых выбрал сам Будда. Кстати, Кота и Кролика в китайском гороскопе обозначают одним и тем же иероглифом, поэтому и год называют двояко.

Просто он умеет ждать…

Год Кролика приходится на 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 годы.

Как утверждают астрологи, человек, родившийся в этот год, любит компромиссы, обладает миролюбивым характером, хотя способен и на героизм, храбрую защиту своих прав. То, насколько успешным он станет, зависит от его окружения, семьи, среды обитания. Кролик верит в удачу и умеет ждать. Этот зверек нежен и сексуален, чаще живет в достатке и становится всеобщим любимчиком.

Кролики чувствительны и нежны, но в то же время упрямы и консервативны. Годы под покровительством этого животного — период компромиссов и договоренностей, позволяющих сохранить здоровые отношения между людьми и мировой порядок.

Вот типичные для Кролика качества и черты характера: активный помощник и внимательный собеседник. Прекрасный друг и заботливый покровитель. Любитель комфорта и щедрый партнер. Нежный родитель и верный семьянин. Благодаря многим талантам Кролик реализует себя в различных сферах деятельности. В профессии кролики ценят стабильность, не любят менять место работы и предпочитают трудиться в проверенном коллективе. Они ответственны, усидчивы, терпеливы и работоспособны.

2023-й – год Черного Водяного Кролика. В китайской астрологии вода означает долголетие и покой, а Кролик – символ бдительности и осторожности. Дети, родившиеся в этом году, будут удачливыми на протяжении всей своей жизни.

Почему Уйба не ладит с Михайловым?

«Трибуна» сверила даты рождения известных в республике людей с гороскопом. Оказалось, что в региональном правительстве кроликов нет. А вот в Госсовете Коми до недавнего времени их было два: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, родившийся в 1975-м, и Олег Михайлов – ныне депутат Госдумы РФ (он 1987 года рождения).

Так уж сошлись звезды, что кролик (он же по гороскопу и кот) не умеет с собакой дружить. Может, именно этим объясняется взаимная неприязнь между Олегом Михайловым и губернатором Коми Владимиром Уйбой (родился в 1958-м, в год Собаки)?

Кстати, как ни парадоксально, для Владимира Уйбы год Кролика будет «очень прибыльным», обещают астрологи. Самое время заняться «продвижением своих проектов, бизнеса или повышением по работе». Однако Собака должна иметь в виду, что весь год ее станет преследовать чувство неудовлетворенности собой, своим окружением и положением в обществе. Впрочем, не стоит впадать в черную меланхолию. Если внимательно посмотреть вокруг, то можно увидеть массу возможностей все изменить. Главное – за что бы Собака ни взялась, все будет получаться – удача на ее стороне.

«Ушастые» персоны

Полистав различные справочники, мы разыскали еще несколько ярких представителей «ушастых». В 1951 году родился Василий Рочев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В 1975-м родились Дмитрий Степанов, директор Республиканского театра оперы и балета, Сергей Дегтяренко, глава Сосногорского района, и Руслан Агиней, ректор Ухтинского государственного технического университета.

В 1963-м появились на свет бывшие градоначальники Инты Василий Смалий и Сыктывкара Иван Поздеев, а также нынешний Уполномоченный по правам предпринимателей в Коми Александр Рассохин и писатель Андрей Канев. Кроликом также является бизнесмен Руслан Семенюк, родившийся в 1987-м. Как видим, люди они в основном миролюбивые.

Гроза для Дракона

Президент РФ Владимир Путин отметил в уходящем году свое 70-летие. По году рождения он – Дракон (1952). Для представителей этого знака, как уверяют астрологи, Кролик приготовил массу серьезных испытаний. В 2023 году Дракон получит заряд чистой грозовой энергии для своих начинаний. Тем не менее, в отличие от других знаков Восточного гороскопа, Дракону в год Черного Кролика практически не страшны ураганы, громы и молнии. Водная стихия 2023 года будет держать его в тонусе и заставит искать перемены в жизни.

Важней всего погода в доме

Всем без исключения знакам гороскопа год Кролика сулит добро, романтику, общение и семейное счастье. Дому – особое внимание. Погода в доме – главней всего!

По китайскому гороскопу Черный Водяной Кролик вступит в свои права с 22 января 2023-го по 9 февраля 2024 года. Однако стоит напомнить напоследок, что есть ведь и другие гороскопы, например, славянский тотемный, и по нему

2023-й будет годом Огнегривого Коня. Он начнется в день весеннего равноденствия – 21 марта. Любопытно, что славянский гороскоп тоже сулит противостояние между губернатором и депутатом-коммунистом. А ставшая интернет-мемом фраза: «Ты кого назвал конем?» приобретает особый смысл. Впрочем, это уже из области шуток…

Подготовила

Зоя ВЕРШИНИНА.