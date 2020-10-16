Зеленка и перцовый газ: старые, но проверенные средства борьбы с оппонентами

Химические атаки

13 сентября с.г., в единый день голосования, в столице Коми произошло ЧП: кандидат в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Виктор Воробьев подвергся нападению. Этот вопиющий факт вызвал большой резонанс за пределами Коми, зато наши республиканские СМИ обделили его вниманием. Но самое удивительное, что особого интереса к этому делу не проявили и местные правоохранители.

На днях парламентарии из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области и Коми (подписал письмо депутат Госсовета РК от КПРФ Олег Михайлов) обратились к прокурору республики Николаю Егорову с требованием изъять у МВД республики материалы проверки нападения на Виктора Воробьева, который помимо кандидата в депутаты имел еще и статус члена избиркома Санкт-Петербурга с правом совещательного голоса. Депутаты посчитали, что этим делом должен заниматься Следственный комитет, также они попросили прокурора взять его под личный контроль.

Несколько слов о самом Викторе Воробьеве. Это известный в Коми юрист и правозащитник. Именно он в свое время представлял в суде интересы профессора Сыктывкарского госуниверситета Светланы Колосовой, добившись восстановления на работе. Весной этого года тогдашний глава Коми Сергей Гапликов (за два дня до ухода со своего поста) подписал указ о введении в регионе режима самоизоляции. В. Воробьев подал на него в суд. Верховный суд Коми принял иск к рассмотрению, но отказался приостанавливать действие указа. Также отметим, что Виктор Воробьев принимал активное участие в отстаивании интересов северян во время незаконного обустройства мусорного полигона на Шиесе.

Под окнами прокуратуры

Что же произошло 13 сентября? В этот день на выходе из Сыктывкарского городского суда, где слушалось дело по иску Виктора Воробьева к столичному избиркому, двое неизвестных плеснули ему в лицо какой-то обжигающей жидкостью (предположительно зеленкой). В результате кандидат получил химический ожог глаз, ему пришлось обращаться за помощью к врачу-офтальмологу.

Последствия химической атаки едва не стали роковыми – Воробьев мог ослепнуть. Глаза ему спасли контактные линзы.

Ожидалось, что нападавших быстро найдут, ведь в этой части города много уличных камер видеонаблюдения: рядом с городским судом расположена еще и республиканская прокуратура (фактически ЧП случилось под ее окнами), чуть поодаль – комплекс зданий МВД. Похоже, что на крылечке суда В. Воробьева поджидали. Вполне возможно, что в самом здании у злоумышленников были сообщники, сообщавшие о перемещениях «клиента». Следовательно, можно выяснить, кто пользовался мобильными телефонами в конкретное время и в конкретном месте.

Органы не возбудились

Однако сильного желания искать злоумышленников у правоохранителей, видимо, не возникло. Ответственными за правопорядок лицами даже не были произнесены дежурные фразы о том, что проводится какая-то проверка для выяснения обстоятельств покушения.

– 12 октября мне позвонил полицейский, – рассказывает Виктор Воробьев, – который занимается доследственной проверкой по факту нападения. Он попросил дать контакты таксиста, ставшего очевидцем событий. Хотя эти данные я передал ему еще 13 сентября, когда давал объяснения. Когда я поинтересовался тем, что сделано за месяц проверки, выяснилось, что, кроме постановления о назначении судмедэкспертизы, ничего не делалось. Чем полиция занималась месяц – неизвестно.

А еще в одном из государственных СМИ появилась информация с предположением о том, что зеленкой я облил себя сам ради хайпа. Складывается впечатление, что бездействие полиции неслучайно, а государство если не причастно к нападению, то одобряет его. Печально, что новый министр внутренних дел республики и новый прокурор Коми не спешат это впечатление опровергнуть…

Легкий вред

Через два дня после нашего разговора с Виктором появилась информация о том, что полиция все-таки возбудила уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Если следовать логике правоохранителей, раз Виктор Воробьев не потерял зрение, ходит и разговаривает, значит, ничего серьезного не произошло.

Однако степень тяжести надо оценивать не только по последствиям, но и по намерениям. А намерение у нападавших, вероятно, было простое – покалечить правозащитника.

Они сражались за «Родину»?

Во время минувшей выборной кампании произошло нападение (даже два) и на другого кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Виктора Кокарева, работающего журналистом в сетевом издании «Новая Республика». Сыктывкарская полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».

4 сентября журналист со своими знакомыми срывал листовки партий «Родина» и «Зеленая альтернатива», расклеенные в неположенных местах, то есть где попало. После замечания расклейщику листовок неизвестные распылили в лицо Виктору Кокареву и трем его друзьям перцовый газ. В травмпункте журналисту и кандидату в депутаты поставили диагноз «химический ожог уха первой степени».

7 сентября на Виктора и его друзей напали во второй раз. На этот раз злоумышленникам не удалось скрыться, одного из них задержали проезжавшие мимо полицейские.

Будем ждать результатов работы правоохранителей.

В следующем году нас ждут выборы в Госдуму России, что предполагает еще более высокий градус политической активности. Если нападения на Виктора Воробьева и Виктора Кокарева останутся безнаказанными, подобные преступные акции будут продолжаться.

«Хулиганы зрения лишают!»

Случай в Сыктывкаре с Виктором Воробьевым напомнил историю с нападением в 2017 году в Москве на политика Алексея Навального. Инцидент произошел прямо у офиса Фонда борьбы с коррупцией, который он возглавляет.

Неизвестные плеснули Навальному в лицо все той же зеленкой. Пришлось вызывать «скорую», которая зафиксировала тяжелый химический ожог обеих роговиц. Нападение снималось на камеру и было показано на государственных телеканалах. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией при помощи социальных сетей быстро вычислили нападавших.

Тем не менее, московская полиция к инциденту с опальным политиком отнеслась, мягко говоря, формально, а впоследствии дело и вовсе было закрыто в связи… с невозможностью установить причастных.

В 2017 году покушение на здоровье Навального еще можно было списать на неведомых хулиганов. Но в 2020 году, когда Навального отравили, стало ясно, что в ход пошли более эффективные и современные средства. Правда, до провинции «новые веяния» еще не докатились. У нас с оппозиционерами борются пока по старинке – с помощью газового баллончика и аптечной зеленки.

Сергей МОРОХИН.