Землю, которая предназначалась ветеранам и бюджетникам, отдали частным застройщикам

С тех времен, когда Булгаков устами Воланда сказал, что людей «испортил квартирный вопрос», мало что изменилось. В том смысле, что вопрос этот стоит по-прежнему остро. Тем более, когда и жилье, и земля под ним в стране стали товаром. Причем — очень дорогим. Многим не по карману.

И люди ищут, как с минимальными затратами построить жилье для своей семьи. Многие хотели бы построить свой дом. Но, несмотря на то, что страна у нас огромная и земли — немерено, получить участок под застройку очень трудно.

Правительство пытается помочь хотя бы отдельным категориям граждан, таким как работники бюджетных предприятий, ветераны, инвалиды.

В соответствии с законом «О содействии развитию жилищного строительства» создан одноименный Федеральный фонд. Параллельно вышло постановление правительства об отдельных категориях граждан, которые могут входить по этому закону в жилкооперативы. Более того, этому фонду под реализацию закона и постановления были выделены и федеральные земли. В том числе — в Коми.

Например, в Сыктывкаре под такое строительство был отведен участок — земля Ботанического сада возле пединститута, вокруг которой шли долгие споры. А еще — поле у реки Вычегды, перед поворотом дороги на местечко Човью.

Оба участка, что называется, козырные. Первый находится в зеленой зоне, в центре города, земля здесь очень дорогая. Второй — на живописном берегу реки. В общем, мечта любого застройщика…

Однако данные земли бывшим руководством республики (находящимся сейчас в Лефортово) не были переданы ЖСК (жилищно-строительным кооперативам) этих самых категорий граждан (врачи, учителя, ветераны). Они были розданы частным аффилированным застройщикам.

«Никто не обращался»

В 2014 году на заседании комиссии Госсовета по ЖКХ я спросил у тогдашнего министра архитектуры и строительства Валерия Кучерина: почему эти земли не отданы ЖСК учителей и врачей, а попали в частные руки? Министр с полминуты молчал, а потом ответил, что никто из учителей и врачей к ним по этому поводу не обращался.

Но «не обращался» как раз значит, что люди просто этого не знали — никто до них такую информацию не доводил.

Тогда я обратился в Прокуратуру Коми и получил ответ, в котором подробно указывались кадастровые номера участков, что подтверждало факт раздачи этой земли застройщикам, а не ЖСК. Однако при этом Прокуратура РК не признала факт нецелевого использования земель, выделенных под ЖСК. Сослалась на то, что деятельность Федерального фонда развития жилищного строительства не подконтрольна республиканской прокуратуре.

Но ведь я не ставил вопрос о действиях Федерального фонда. Я указывал на то, что региональная власть использовала федеральные земли не по целевому назначению!

На распродаже

Когда в сентябре 2015 года грянули аресты и Коми «прославилась» на всю страну, бывший прокурор РК Поневежский публично заявил, что ему ничего не было известно о деятельности ОПГ в республике. А может, ему просто было удобно это «не замечать»?

Может, «не замечали» и того, что не реализуется право граждан на строительство дешевого жилья, предоставленное федеральным законом? Факт остается фактом — люди по-прежнему не знают о такой программе и не создают ЖСК. Зато земли, выделенные под целевое строительство, проданы.

Наверняка многие сыктывкарцы помнят о том, какие страсти кипели вокруг земель ботанического сада. Было проведено несколько общественных слушаний, горожане возмущались и активно выступали против продажи земель частным застройщикам. Они хотели сохранить Ботанический сад, который является зеленым островком, природным памятником города, существующим с тридцатых годов.

Но и тогда в процессе слушаний никто не сообщил сыктывкарцам о том, что эта земля была переведена из федеральной в региональную именно под застройку ЖСК.

В апреле 2014 года СМИ республики сообщили: «На территории в 25200 квадратных метров, ранее принадлежавшей Коми пединституту, будет создана регулярная парковая зона и построен жилой комплекс. Соглашение, достигнутое с региональным Агентством по имуществу, судя по итогам сегодняшнего голосования, депутатов города вполне устроило.

Конфликт, который длился около года, официально исчерпан. Сегодня депутаты Совета Сыктывкара приняли принципиальное решение: часть прилегающей к зданию КГПИ территории площадью 2,52 га, как и планировалось, «присоединена к зоне застройки многоэтажными жилыми домами».

Александр ЩИГОЛЕВ.