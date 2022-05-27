Историю, как известно, пишут победители. Кто одержал верх в минувшей войне, тот и создает потом красивые мифы. Гражданская война в Коми не стала исключением. Ее главной героиней многие годы была партизанка Каликова, а антигероем – белогвардеец Латкин.

В советское время Домну Каликову считали мученицей, «выльгортской девой», своего рода коми Жанной д’Арк. А Степана Латкина – жестоким палачом, погубившим бедную молодую крестьянку, которая защищала родину от врагов.

Но что же на самом деле произошло во время тех жестоких событий зимой 1919 года на Верхней Вычегде?

Усть-Кулом – «белая» столица

В декабре 1919 года Гражданская война в России уже была на исходе. На Севере малочисленный отряд штабс-капитана Александра Прокушева теснили превосходящие силы красных, которыми командовал комендант Вятки Болеслав Контрым. Белогвардейцы без боя оставили Усть-Сысольск. Два дня они сражались в районе Небдино и сумели закрепиться на холмах Аныба.

Своего рода столицей белого Коми края, как отмечают историки Игорь Жеребцов и Михаил Таскаев в книге «Черные годы», стало село Усть-Кулом. Здесь же находился штаб Особого Вычегодского добровольческого отряда Николая Орлова. Правда, сам Орлов был убит в бою под селом Лена Яренского уезда.

Гражданскую власть в селе осуществлял Степан Латкин, военную – Александр Прокушев.

Фронт в районе Аныба стабилизировался, белые и красные практически не вели боевых действий, но активно занимались разведкой. У белых в этом деле отличился сын усть-сысольского священника Николай Малевинский, у красных – дочь выльгортского крестьянина Домна Каликова.

Смерть партизанки

Домна Каликова родилась 1 января 1896 года в бедной семье. По версии советских историков, она с шести лет за мизерные деньги была вынуждена нянчить детей богатеев, а затем месить босыми ногами глину на кирпичном заводе. Повзрослев, Домна отправилась на заработки, добралась до Петрограда, где поступила на ткацкую фабрику.

Весной 1918 года, спасаясь от голода, девушка вернулась на родину, где устроилась курьером в Усть-Сысольский уездный земельный отдел. Через год она вступила в РКП(б), а затем – в только что созданную комсомольскую ячейку. Вскоре Усть-Сысольск на две недели перешел в руки белых, а после их ухода комсомолка Каликова записалась в отряд, руководимый красным военкомом Афанасием Маеговым.

В один из морозных декабрьских дней Домну отправили на разведку в Аныб. Но оказавшийся там же Малевинский ее опознал. Девушку арестовали, она стойко держалась на допросах, и 22 декабря белогвардейцы расстреляли ее на льду Вычегды возле села Помоздино.

В биографическом рассказе Николая Попова «Славная дочь коми народа» и в романе Геннадия Федорова «Когда наступает рассвет» плененную Домну привозят в Усть-Кулом, где в штабе белых ее лично допрашивает Степан Латкин, пытаясь склонить на свою сторону. И не добившись, вскипает от ярости. Оба автора называют Латкина «палачом», который обещает вырвать у Домны язык. В рассказе Попова Латкин спрашивает: что бы сделала она с ним, окажись на его месте? И девушка гордо отвечает: «Я бы тебя повесила!»

В советское время картина художника Иоффе «Допрос коммуниста» считалась канонической. Возможно, этой картиной вдохновлялись второразрядные литераторы Федоров и Попов, когда сочиняли подробности допроса Каликовой. Но таких подробностей они попросту знать не могли и явно оклеветали Степана Латкина.

Не видел и не допрашивал

На самом деле Степан Осипович Латкин был революционером. В партию эсеров он вступил в 1903 году, когда Домна еще ходила под стол пешком. В 1904-м

Латкин угодил в тюрьму за распространение антиправительственных листовок. В 1905 году его выпустили по амнистии. В родной Усть-Сысольск он вернулся с пачкой прокламаций и вскоре опять угодил в царские застенки.

Освободившись, Латкин занимался подпольной работой. После первой женитьбы и рождения сына он ненадолго отошел от революционной деятельности. Учился в Петербурге, получил диплом агронома.

Однако после февральской революции Латкин вновь окунулся в политику, участвовал в работе I Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов и I Всероссийского мещанского съезда. На родине его избрали председателем уездного исполкома Советов крестьянских депутатов, затем председателем земской управы. После большевистского переворота в Усть-Сысольске Степан Осипович перебрался в Архангельск, где образовалось Верховное управление Северной области под председательством старейшего революционера Николая Чайковского.

В дальнейшем Латкин возглавлял гражданскую администрацию в Коми крае на территории, занятой белыми, но военных дел не касался. Его главной заботой было продовольственное снабжение населения.

Никаким палачом Латкин, конечно, не был. За то время, что он хозяйничал в Усть-Сысольске, не расстреляли ни одного человека. Массовые репрессии начались позже, когда в город вошли красные.

Опираясь на архивные материалы, Жеребцов и Таскаев приходят к однозначному выводу: Латкин не мог допрашивать Каликову. Более того, никогда ее не видел.

Расстрел «по просьбам трудящихся»

Антигерой ненамного пережил героиню. После поражения белых он эмигрировал в Лондон, где сумел открыть книжный магазин. В 1925 году Латкин запросил разрешения вернуться в СССР и, получив его, приехал в Саратов, где устроился агрономом. Однако уже в 1926 году Степана Осиповича арестовали и приговорили к расстрелу. Как сказано в постановлении Президиума ВЦИК – «по многочисленным просьбам трудящихся». Вероятно, он был храбрым человеком – подавать прошение о помиловании отказался.

Еще раньше, в 1920 году, расстреляли другого антигероя – Александра Прокушева. В марте того же года он попал в плен к красным, и его отправили на принудительные работы в Вологодский лагерь. За примерное поведение Прокушева даже назначили счетоводом, но через несколько месяцев арестовали вновь и приговорили к высшей мере.

Не избежал трагического конца и военком Афанасий Маегов. В Гражданскую он воевал не только с белыми на Севере, но и с крестьянскими повстанцами в Украине. Затем возглавил Комиссариат просвещения Коми области, а в конце 1920-х гг. поступил в Институт красной профессуры в Москве. Параллельно он писал стихи, перевел на коми язык «Интернационал», отчаянно боролся с троцкизмом и с правым оппортунизмом. В 1930-е гг. бывший красный командир редактировал журнал «Под знаменем марксизма», занимался преподавательской деятельностью. В 1938 году Афанасия Андреевича арестовали и приговорили к восьми годам лагерей. По иронии судьбы – именно «за троцкизм». В 1945 году Афанасий Маегов умер от голода в лагпункте Ветлосян.

И уж совсем причудливой оказалась судьба освободителя Усть-Сысольска, трижды кавалера ордена Красного Знамени Болеслава Контрыма. После гражданской войны он окончил Военную академию РККА, служил в военной разведке. Однако он работал не столько на советскую разведку, сколько на польскую – передавал секретные данные военному атташе Польши в Москве. Опасаясь разоблачения, он инсценировал свою смерть и бежал на родину. В годы Второй мировой войны Контрым сражался с фашистами в рядах Армии Крайовой. После подавлении Варшавского восстания в 1944 году попал в плен к немцам, но сумел бежать. В 1947 году Контрым вернулся в Польшу, но уже через год его арестовали. Воеводский суд в Варшаве приговорил его к повешению «за антигосударственную деятельность». В 1957 году Болеслава Всеволодовича посмертно реабилитировали.

Постскриптум

Траурный митинг в Кируле

Литератор-чекист Виктор Савин прочитал трогательные стихи

Мифологизация образа Домны Каликовой началась в 1920 году – сразу после того, как ее тело перевезли в Усть-Сысольск и торжественно похоронили на Кирульском кладбище.

Во время траурного митинга будущий основоположник коми советской литературы Виктор Савин прочитал посвященное ей стихотворение «У дорогой могилы». А про Латкина он сочинил сатирический стишок «Губернатор без губернии», породив тем самым миф про антигероя.

С тех пор образ Домны Каликовой многократно увековечивался в стихах и прозе, в поэмах и в живописи. В 1940 году в Сыктывкарском драмтеатре прошла премьера пьесы Николая Дьяконова и Степана Ермолина «Домна Каликова». В 1960-е годы в Музыкальном театре Коми поставили с тем же названием оперу ленинградца Бориса Архимандритова, а в 1987 году – одноименный балет Якова Перепелицы. В 1957 году ее именем назвали одну из сыктывкарских улиц.

Вот только с местом захоронения героини вышла незадача. В 1932 году, когда ликвидировали Кирульское кладбище, могилу Домны Каликовой сровняли с землей, а спустя годы закатали в асфальт. Опомнились только через полвека. В 1987 году на этом месте воздвигли Мемориал в честь участников революционного движения, к коим причислили и красную партизанку.

Игорь БОБРАКОВ.