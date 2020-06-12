10 июня депутаты Госсовета Коми рассмотрели 25 вопросов, заслушали доклад об итогах своей деятельности за пять лет, покритиковали и наградили сами себя.



Отчетный доклад в отсутствии председателя Госсовета РК Надежды Дорофеевой (официальная версия ее отсутствия – больничный) зачитала вице-спикер Валентина Жиделева. Тон доклада был весьма оптимистичным. За 5 лет депутаты провели 42 заседания сессии и 105 заседаний президиума, приняли 616 законов и 364 постановления с самостоятельным предметом регулирования.

Шестой созыв, по словам В. Жиделевой, работал в режиме постоянной перезагрузки. Из 30-ти депутатов, избранных в 2015 году, «до финиша» дошли лишь 15.

«Выполняя наказы избирателей, особое внимание нами уделялось контролю принятых законов и эффективности расходования бюджетных средств», – отметила докладчик.

Отдельно в докладе было акцентировано внимание на успешной практике региона в реализации проектов «Народного бюджета», увеличении зарплат работников культуры, работающих в сельской местности, сотрудничеству с коллегами по Парламентской ассоциации Северо-Запада России, а также с прокуратурой и Контрольно-счетной палатой Республики Коми.

«Душевный доклад» – так оценил выступление коллеги первый заместитель председателя Госсовета Коми Александр Макаренко. Он, кстати, вел «крайнюю» сессию и весьма умело гасил все назревавшие в этот день страсти. Сессия и впрямь получилась жаркой, к концу трехчасового заседания «даже кондиционеры сломались».

«Ложка дегтя»

Страсти «поискрили» в начале заседания, когда депутаты Геннадий Горбачев и Татьяна Саладина пытались внести в повестку сессии вопросы, «вычеркнутые» оттуда накануне на заседании президиума ГС РК.

Т. Саладина, как более опытный парламентарий, в итоге смогла в конце поблагодарить всех коллег за то, что «многому у них научилась». А вот Г. Горбачев объявил, что с 10 июня 2020 года выходит из фракции партии «Единая Россия», которая «превратилась в придаток исполнительной власти и консолидированно голосует так, как ей скажут в Желтом доме».

Свою «ложку дегтя» влил в бочку с медом депутат Олег Михайлов, напомнив с трибуны все непопулярные решения, которые были приняты Госсоветом Коми за эти годы. А именно – поддержка повышения пенсионного возраста, отмена льгот для ветеранов локальных войн, повышение транспортного налога, согласование спорных кадровых решений… «Ложь и лицемерие не раз звучали в этих стенах», – произнес самый молодой депутат этого созыва.

«Миротворцем» же выступил Владимир Косов. «Как старший по возрасту, я открывал первую сессию этого созыва, разрешите, я ее и закончу, – произнес 73-летний депутат. – Спасибо всем за работу. У меня лично здесь нет врагов, только друзья и непослушные дети…».

Михаил СМИРНОВ.