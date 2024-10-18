Ждали команды сверху? Целый год, будучи за решеткой, Валерий Серов оставался мэром Печоры

В минувшую среду, 16 октября, в Печоре состоялось внеочередное заседание районного Совета. Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Печорского района – руководителя администрации Валерия Серова.

Напомним, что печорского мэра подозревают в коррупции – в получении крупной взятки. Другим фигурантом этого уголовного дела является бывший заместитель руководителя администрации Андрей Канищев, который ранее был осужден на 10 лет лишения свободы за гибель звукорежиссера Виктора Фатеева.

С 1 октября 2023 года господин Серов находится под стражей. Его задержали аккурат в тот день, он собирался отправиться в зону СВО. Срок его пребывания в СИЗО затем продлевался.

Печорские депутаты от КПРФ неоднократно ставили вопрос об увольнении г-на Серова с должности. Резон такой: как можно руководить муниципалитетом из камеры следственного изолятора, да еще и получать при этом зарплату?

На что надеялись?

Почему же Валерия Серова не увольняли целый год? У «единороссов», контролирующих печорский Совет депутатов, решения по ключевым вопросам принимаются в республиканском офисе партии, хотя, если быть точными, то в Желтом доме, где находится рабочий кабинет главного местного «единоросса», – главы Коми Владимира Уйбы. Там, похоже, до последнего надеялись, что скандальная ситуация с печорским градоначальником как-то сама собой «рассосется».

Чтобы хоть как-то сохранить лицо, «единороссы» уволили проштрафившегося коллегу по его собственному желанию. (Интересно, когда это он успел написать заявление?) Однако это совершенно не устраивает местную оппозицию, которая хоть и проголосовала за увольнение, но намерена добиваться изменения формулировки. Именно по этой причине воздержался при голосовании лидер местных коммунистов Алексей Громов. Коммунисты в судебном порядке намерены добиваться, чтобы Валерия Серова уволили не «по собственному желанию», а сняли с должности в «связи с утратой доверия», чтобы в будущем он не смог трудоустроиться в органы госуправления.

Английский след

И опять же по инициативе одного из членов фракции КПРФ в Госсовете в Коми была инициирована прокурорская проверка, которая в итоге и привела к громкому скандалу: были выявлены нарушения законодательства в части противодействия коррупции.

В декларации за 2023 год Валерий Серов не указал наличие земельного участка общей площадью 1574 квадратных метра в поселке Шудаяг под Ухтой, банковских счетов (своих и супруги), акций (оформлены на супругу) компании Polymetal International Plc, которая на отчетную дату была зарегистрирована на острове Джерси (Великобритания).

«Бумажное» Управление

Заметим, что чиновникам уровня Валерия Серова (и его ближайшим родственникам) на законодательном уровне еще с 2013 года запрещается владеть иностранными финансовыми активами. Тогда как же он стал градоначальником?

Вопросов действительно много, в том числе и к Управлению по противодействию коррупции в администрации главы Коми. Причем там есть отделы по работе с государственными органами и органами местного самоуправления. Вроде как солидная структура, но почему-то серьезные факты коррупции выявляют не в Желтом доме, а в прокуратуре.

Не там ищут

Пока же складывается впечатление, что «коррупцию» власть ищет только там, где ей нужно. Эта тема всплывает, когда речь заходит об оппозиции. Так, в феврале 2022 года глава Коми Владимир Уйба потребовал лишить мандата депутата горсовета Воркуты Владимира Жарука. Повод – «недостоверные и неполные сведения» в его декларации о доходах и имуществе. Он не указал выплату в размере чуть больше 11 тысяч рублей супруге, которая вела практику у студентки в детском садике, а еще он не внес в декларацию сумму возмещения коммунальных платежей для сельских педагогов.

Вообще, надо отметить, что заполнение деклараций – дело хлопотное, можно что-либо и упустить. Но вместо помощи власть попросту отобрала мандат у воркутинского депутата.

А вот еще один пример «коррупции», когда депутата от оппозиции также лишили депутатских полномочий. Никита Авзин из Сосногорска попросту забыл поставить свою подпись под заполненной декларацией. Отправил ее в Желтый дом, там она пролежала целый месяц, а потом ему было указано на ошибку. Получается, что чиновники просто выжидали, чтобы потом обвинить неподконтрольного депутата в том, что он представил недостоверные сведения. А ведь могли и помочь, позвонить и сообщить, что тот забыл поставить подпись.

Сегодня своими действиями республиканская власть по сути попросту дискредитирует федеральную политику, направленную на борьбу с коррупцией.

Сергей МОРОХИН.