Ждем Башмета (Блиц от 24 февраля)

Знаменитый дирижер приедет на фестиваль «Сыктывкарса тулыс».

«Сыктывкарская весна» в Театре оперы и балета Коми пройдет уже в 33 раз. Фестиваль откроется 7 апреля и продлится 10 дней. Как всегда, в репертуаре будут балетные вечера, концерты симфонической музыки, а также премьерные постановки 65 сезона Театра. 19 апреля зрители услышат камерный ансамбль «Солисты Москвы» (6+) под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста, народного артиста СССР Юрия Башмета.

И снова потери…

Во время спецоперации на Украине погибли наши земляки.

Это уроженцы ухтинских поселков Ярега и Шудаяг Алексей Соковых и Петр Филипповский. Еще 5 декабря под Артемовском погиб Владимир Поликарпов из Сыктывкара, а 1 января там же еще один боец из столицы Коми Сергей Лотошников. На этой неделе стало известно о смерти Алексея Пудовкина и Дмитрия Дегтяренко из Сосногорска, Дениса Андриевского из Печоры, Петра Тиранова из Усть-Цильмы и Александра Галахова из Емвы, Александра Дмитриевских из Усинска.

Детский сад подорожал

В Коми повысили плату за посещение дошкольного учреждения.

По сравнению с 2022 годом максимальные размеры увеличены на 12%. Одновременно с этим поднимется и сумма компенсации родителям. Напомним, что в Коми компенсация на первого ребенка составляет 30% среднего размера родительской платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%. Эта мера поддержки носит заявительный характер, она назначается родителям детей, в случае если среднедушевой доход семьи не превышает 2,5 кратного размера величины прожиточного минимума.

Солнышко… ушел

Медвежонок из Коми умер в Тверской области.

Трех медвежат, напомним, нашли в Прилузском районе работники лесозаготовительной компании, когда случайно повредили берлогу, прокладывая лежневку. Малышей при содействии Минприроды Коми перевезли в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где им дали имена: Ворчун, Толстяк и Солнышко. 19 февраля сотрудники заметили, что состояние самого маленького медвежонка стало ухудшаться. В понедельник, несмотря на интенсивную антибиотикотерапию, Солнышко умер.

По-умному и по-доброму

В Ухте газифицирован приют для животных.

Проект реализован совместно с ООО «Газпром трансгаз Ухта». Специалисты предприятия построили газовые сети, установили и подключили оборудование. Теперь в приюте есть отопление и возможность готовить пищу. На сегодня в приюте «Добрый город» содержатся более 100 бездомных собак и кошек. Раньше в приюте готовили еду, используя газовые баллоны.

Два миллиарда на АПК

В бюджете Коми на развитие сельского хозяйства заложена приличная сумма.

По итогам прошлого года аграрии региона в два раза увеличили посевные площади, рост урожая по картофелю составил более 50%, по овощным культурам – порядка 90%, заготовка кормов осуществлена с превышением нормативных показателей, общий валовый надой молока составил более 38 тысяч тонн. На 2023 год на реализацию госпрограммы по развитию АПК региона заложено свыше 2 млрд рублей. Деньги будут направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей, строительство новых ферм, приобретение оборудования, техники и спецтранспорта.

Уволили? Украду…

Сотрудник хотел вынести офисную технику из уволившей его организации.

Директор частного охранного предприятия в Сыктывкаре обратился в полицию по факту пропажи из кабинета ноутбука и компьютерной мыши общей стоимостью более 20 тыс. рублей. Оперативники составили ориентировку и при объезде магазинов, приобретающих бывшую в употреблении технику, один из сотрудников опознал человека, сдавшего ноутбук. Мужчина хотел получить за него 1000 рублей и оставил свои паспортные данные. Подозреваемый был задержан. В свое оправдание он рассказал, что при увольнении фирма якобы не полностью рассчиталась с ним. Похищенное имущество изъято.

Спор закончился перестрелкой

В Ухте конфликт двух женщин из-за денежного долга закончился ЧП.

Как выяснилось, одна женщина заняла деньги у другой, но отдавать не спешила. 19 февраля стороны назначили встречу у магазина «Миша» в пос. Дальний, но мирного диалога не получилось. В ходе перепалки знакомый должницы выстрелил в воздух из травматического пистолета, а в ответ был произведен выстрел из пневматики. На спине должницы образовался синяк, но тяжелых повреждений нет. Кроме того, кредиторы нанесли повреждения автомобилю Toyota Raw 4, где пыталась укрыться пострадавшая.

Федералы «подкинули»

260 млн рублей получит Коми на развитие здравоохранения.

Благодаря «Единой субсидии» в 2023 году во все арктические муниципалитеты Коми поступит новое медицинское оборудование. Самым крупным приобретением станет аппарат МРТ для Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. В Усинскую ЦРБ приобретут передвижной медкомплекс, включающий флюорограф и маммограф. В больнице Усть-Цильмы появится рентгеновский компьютерный томограф, а в Интинскую ЦРБ закупят операционные столы и аппарат УЗИ. Кроме того, за счет республиканского бюджета в 2023 году построят 23 ФАПа.

Мухин повезет медиков

Хозяин пса-героя Сармата снова собирается в зону спецоперации.

На этот раз согласовано участие ефрейтора Андрея Мухина в командировке в качестве водителя. Он повезет в новые регионы РФ 40 медиков, об этом сам ветеран МВД рассказал на торжественном собрании в Коми республиканской филармонии 23 февраля. Здесь же на сцене глава Коми Владимир Уйба вручил Мухину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ветеран отмечен указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

МРОТ проиндексируют

Поручение президента России по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено.

Минимальный размер оплаты труда проиндексируют в добавок к уже запланированному с 1 января 2024 года еще на 10 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В целом МРОТ будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля, сообщает РИА Новости.