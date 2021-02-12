В марте Минпромторг России проведет в Коми выездную защиту региональных программ развития промышленных кластеров.



Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписал приказ, согласно которому наша республика получит на программу развития промышленности 56,7 млн рублей. Об этом глава Коми Владимир Уйба сообщил в ходе представления в Госсовете Коми плана по реализации Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2035 года. Стоит отметить, что это пятый показатель по России. Всего на конкурс от субъектов Федерации было подано 52 заявки, но одобрено лишь 25.

Во время недавней встречи главы Коми и Дениса Мантурова в Москве была достигнута также договоренность о том, что в конце марта в республике состоится выездная защита региональных программ развития промышленных кластеров, в которой примут участие представители региональных органов власти и бизнес-сообщества, всего около 200 человек со всей страны. Республика Коми представит «Деревообрабатывающий кластер».