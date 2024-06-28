Ждем очередного Подъельска? Власти Коми не вынесли уроков из страшной трагедии 15-летней давности

Согласно официальным данным, основными причинами пожаров в Коми являются ненадлежащее обращение с огнем, отсутствие на местах специального оборудования и, разумеется, детские шалости. С этим все понятно. А вот какова ситуация с пожарной охраной? Об этом чиновники молчат. И у такой «скромности» есть свои причины.

А все потому, что пожарная охрана, мягко выражаясь, находится в «разобранном» состоянии – не хватает ни средств, ни кадров. Об этом говорится в обращении председателя первичной профсоюзной организации Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми Евгения Потолицына в адрес главы Коми Владимира Уйбы. Представленная им на этой неделе информация вызывает шок. Даже удивляет, как при таком бардаке в одном из ключевых ведомств еще не сгорела вся республика…

Один за всех?

Численность подразделений противопожарной службы в республике ниже нормативной. В 58 из 107 подразделений противопожарной службы Коми отделение вынуждено выезжать на пожар в составе… одного водителя пожарного автомобиля. «Что может сделать на пожаре боевой расчет отделения, состоящий из одного водителя? Да и можно ли это назвать расчетом? Притом что по нормам отделение состоит из шести человек», – отмечает Е. Потолицын.

В 43 из 47 подразделений противопожарной службы Коми, в районе выезда которых имеются социальные объекты с ночным пребыванием людей (те же больницы и интернаты), недостаточно штатной численности боевых расчетов для организации звеньев газодымозащитной службы (нужно минимум три человека). Это не позволяет в случае пожара проводить спасательные работы в непригодной для дыхания среде. Подчеркнем, что только в четырех подразделениях фиксируется полная готовность для спасения людей. А остальные тогда для чего?

По заветам Бориса Абрамовича

Известно, что разного рода спасательные службы у нас являются федеральными структурами. А причем тогда здесь Коми? В свое время власти региона решили «укрепить и углубить» защиту наших граждан, но теперь выясняется, что сил своих не рассчитали.

Еще в 2008 году распоряжением главы Коми была одобрена Концепция развития государственной противопожарной службы и иных видов пожарной охраны на территории Республики Коми на 2009-2023 годы. Концепция предполагала поэтапное повышение уровня защиты: прикрытие территорий путем создания малочисленных подразделений пожарной охраны и последующее увеличение численности существующих подразделений. Было создано 107 подразделений противопожарной службы Коми. Закупалась техника, пожарно-техническое оборудование. Удалось добиться снижения такого важного показателя, как время прибытия первого пожарного подразделения к месту пожара.

Однако и после этого ситуация оставляла желать лучшего. Поэтому в 2020 году были подготовлены изменения в действующую Концепцию. В частности, предполагалось, что в течение пяти лет численность противопожарной службы региона увеличится на 153 человека. Увы, изменений не произошло. В последний раз проект изменений в Концепцию направлялся в адрес властей Коми в мае текущего года. Минфин дал отрицательное заключение в духе небезызвестного опального олигарха Бориса Березовского: «Деньги были, деньги будут, сейчас денег нет!»

Списки для прокурора

В обращении Евгения Потолицына приводится список социально значимых объектов в Ухте, Инте, Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском и Удорском районах, где пожарная охрана не сможет на приемлемом уровне обеспечить спасение людей при возможных пожарах.

Кроме того, отсутствие высотной техники и штатной укомплектованности не позволит осуществить спасение людей при пожарах с верхних этажей многоэтажных зданий в городе Микунь, поселках Жешарт, Войвож, Усогорск, Ярега, Нижний Одес, Шудаяг и Краснозатонский.

Из обращения следует, что, к сожалению, власти не вынесли уроков из резонансной трагедии 2009 года, когда в доме-интернате для престарелых в Подъельске (Корткеросский район) сгорело 23 человека.

Напомним, что в Подъельск после того пожара выезжал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он заявил, что будут сделаны серьезные выводы, виновные понесут суровое наказание.

А что в результате? Никто из чиновников не был серьезно наказан. Более того, осужденный за подъельскую трагедию Константин Сажин (в то время он возглавлял Агентство Республики Коми по социальному развитию) сегодня является руководителем администрации все того же Корткеросского района.

Сергей МОРОХИН.