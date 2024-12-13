10 декабря ушел из жизни заслуженный работник высшей школы России, заслуженный профессор Сыктывкарского государственного университета Юрий Михайлович Рапопорт. Всего 12 дней не дожил он до своего дня рождения. 22 декабря ему исполнился бы 101 год.

Свидетель и участник

Юрий Михайлович – уроженец села Усть-Цильма, ветеран педагогического труда, известный ученый, участник сражений на фронтах Великой Отечественной войны – он был свидетелем и участником многих исторических событий, полностью изменивших привычный уклад жизни.

В 1941 году, когда Юрию было 17 лет, он вызвался добровольцем на фронт. В июле его призвали в ряды Красной Армии, и до января 1942 года он учился в военном училище в Великом Устюге, а после воевал на Западном фронте, был командиром взвода стрелкового полка, получил тяжелое ранение и почти год лечился в госпиталях. В 1943-м он вернулся в Усть-Цильму и стал работать сначала заведующим райотделом соцобеспечения, а с 1944 года – секретарем райисполкома. За заслуги перед Родиной М. Ю. Рапопорт был награжден орденами Отечественной войны I и II степени.

В 1951 году Юрий Михайлович окончил Коми государственный педагогический институт, в 1960-м получил диплом Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1961 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук и стал вести преподавательскую работу в КГПИ, где в течение пяти лет возглавлял кафедру истории КПСС и научного коммунизма.

Юрий Рапопорт, наряду с Валентиной Витязевой и Борисом Брачом, стоял у истоков создания Сыктывкарского университета: в 1972 году он стал первым заведующим кафедрой истории КПСС, параллельно возглавляя партийную организацию вуза. Коллектив кафедры, сформированной Юрием Михайловичем, считался одним из лучших по результатам учебной и научной работы и послужил основой для новой кафедры – истории, политологии и социологии.

История пишется кровью

Выше дана официальная биография Юрия Михайловича. Но это все-таки внешний контур его судьбы, обозначенный холодным пунктиром. Там нет многого. Например, неукротимой воли и страстного темперамента, которыми природа щедро наделила эту незаурядную личность. А вот мне лично повезло – я видел этого человека вживую. Вообще, в перестроечные 80-е годы, на стыке эпох, в стенах Сыктывкарского университета можно было встретить немало удивительных людей.

Несмотря на инвалидную палочку, Рапопорт всегда держал спину прямо, сохранял военную выправку. От его громового голоса барышни-первокурсницы испуганно приседали. Чувствовалось, что он мог не только взводом командовать, а и целым фронтом. Студенты боялись его до ужаса и за глаза называли «Железным хромцом». Рапопорт знал про эту кличку, и она ему нравилась. Сравнение с грозным Тамерланом казалось воину-ветерану весьма лестным. Сам Юрий Михайлович тоже был грозным. Но только по отношению к явным дуракам и откровенным бездельникам. Сдать ему «на халяву» зачет было нереально. К личной схватке с Рапопортом на экзамене готовились подолгу и всерьез.

Зато он поощрял в студентах такие небесполезные в жизни качества, как четкость мысли, безупречную логику, умение рассуждать. И это было куда важнее заученных фактов о скучных большевистских тусовках, партийных съездах. Хотя сам преподаватель скучными их не считал.

– История партии написана кровью, – не без горечи говорил Рапопорт. – А те, кто ее сейчас переписывают, проливают чернила. Чувствуете разницу?

Нет, мы, глупые студенты истфака, тогда не чувствовали. Как не знали мы и того, что каждый его шаг, сопровождавшийся резким скрипом протеза, доставлял фронтовику жуткую боль. А он, конечно, имел в виду не только гибких историков-конформистов, но и горбачевскую перестройку в целом и тот бардак, который, по его мнению, начался в стране.

При этом Рапопорт не был твердолобым сталинистом. Тут, пожалуй, другое: Юрий Михайлович просто органически презирал любую расхлябанность – и в людях, и в обществе. И до конца оставался верен своим идеалам, сформированным в жестокую эпоху беспощадной борьбы и тяжелого труда. Не очень, правда, понятно, кому и зачем, собственно, нужны были эти страшные жертвы, но спорить с целой эпохой – бессмысленно.

Таких людей теперь больше нет. Рапопорт был последним из той железной когорты.

Владимир СУМАРОКОВ.