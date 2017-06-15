Желтый металл притягивает алчные взоры

Депутат Госсовета РК, лидер коммунистов Коми Олег Михайлов направил обращение в адрес Генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку соблюдения охранного режима национального парка «Югыд ва».

Депутат регионального парламента предлагает Генпрокуратуре проверить, соблюдается ли охранный режим в части наличия (отсутствия) освоения коренных месторождений золота на участке «Алькесвож» (месторождение «Чудное») в Интинском районе.

Основанием для обращения послужило упоминание «Чудного» в «Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года», принятой правительством Коми в октябре прошлого года.



Работы на месторождении были прекращены по решению суда.

«Руки прочь!»

Напомним, что национальный парк «Югыд ва» является составной частью объекта Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Нарушение границ парка будет противоречить федеральному законодательству, а Коми и России грозят огромные репутационные потери.

Что это такое, хорошо знает бывший глава РК Владимир Торлопов, который в 2004 году выезжал в Эстонию для участия в IV Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Против него тогда была направлена акция международной общественной организации «Гринпис». Люди в Таллине вышли с плакатами «Глава Коми Торлопов – руки прочь от Всемирного наследия ЮНЕСКО в России!» Обструкцию, устроенную «зелеными» В. Торлопову, показали в Европе во многих новостных программах. Тогдашнему губернатору даже пришлось оправдываться: это не он, а его предшественник — Юрий Спиридонов — пытался нарушить границы национального парка «Югыд ва».

«Чудное» дело

Действительно, в 1997 году Ю. Спиридонов своим постановлением изменил границы нацпарка, чтобы за его пределы вывести «Чудное» и позволить компании «Голд Минералс» начать его разрабатывать. Это скандальное решение было опротестовано республиканской прокуратурой.

Затем золотодобытчики через чиновников неоднократно предпринимали попытки завладеть лакомым участком природоохранной земли. Ведь там не то что работать, а даже собак выгуливать запрещается!

В 2010 году бизнесмены все же получили лицензию и начали проводить в нацпарке взрывные работы. Их удалось приостановить только после очередного вмешательства «зеленых» и очередных решений судов. Этого «Голд Минералс» опять показалось мало, и компания вновь и вновь пытается влезть в нацпарк.

Последнее судебное решение датировано 16 марта 2016 года. Второй арбитражный апелляционной суд в Кирове своим постановлением обязал «Голд Минералс» привести земельный участок, расположенный в «Югыд ва», в состояние, «пригодное для дальнейшего использования по его целевому назначению».

— Вся эта «чудная» история длится уже два десятка лет. У меня такое ощущение, что чиновники, возможно, берут какой-то задаток от предпринимателей, а затем его отрабатывают. Чем еще объяснить столь упорное желание порушить природу ради того, чтобы нажиться на добыче золота? — недоумевает Олег Михайлов.

Сергей МОРОХИН.

Для справки. Месторождение «Чудное» расположено на западном склоне Уральских гор в 120 километрах к югу от Инты. Площадь участка составляет почти 20 квадратных километров. Общий объем разведанных запасов и прогнозных ресурсов золота по этому проекту составляет 80,3 тонны.