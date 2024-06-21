Женщин нельзя склонять к искусственному прерыванию беременности

На заседании сессии Государственного Совета Республики Коми 14 июня депутаты приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» и изменения в республиканский закон об административной ответственности.

Мотив принятия данных законопроектов понятен. Ни для кого не секрет, что в последние годы в стране остро стоит демографический вопрос. Для исправления ситуации нужно срочно принимать меры: снижать показатели детской смертности, информировать будущих мам о мерах поддержки, которые положены при рождении детей, повысить рождаемость в целом, в том числе за счет снижения количества абортов.

В этом тренде работают и наше региональное правительство в тандеме с Госсоветом Коми. Принятые 14 июня законы, касающиеся запрета на склонение женщин к прерыванию беременности и наказания, которое последует за этим действием, тому подтверждение.

Как сказано в пояснительной записке, под «склонением» будет пониматься «совершение действий с целью понуждения женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана» (информирование врачом о наличии медицинских показаний к аборту в расчет не идет).

Судьба ребенка – в руках матери

По словам заместителя председателя Государственного Совета Республики Коми, заслуженного врача России и Республики Коми Владимира Косова, акушеры и врачи, в том числе с которыми он лично встречался накануне и обсуждал этот «непростой вопрос», в целом поддержали эти законопроекты.

«Мы приняли очень важный закон. Смысл его в следующем: женщина должна сама принимать решение о своем будущем и будущем своего ребенка. Никакого побочного давления на нее не должно быть. Какие последствия может принести для женщины искусственное прерывание беременности? Дело в том, что 20% женщин после прерывания первой беременности становятся бесплодны и больше никогда не могут родить ребенка. Потом, через год-два, это может закончиться для женщины депрессией. Второй важный факт: запрета на прерывание беременности нет. Женщина должна сама определять: выносить эту беременность или нет».

Сейчас на государственном уровне принят комплекс мер по поддержке материнства и детства. В Республике Коми действуют законы, которые направлены на улучшение благосостояния женщины, чтобы она могла спокойно выносить беременность и не беспокоиться о своем будущем, подчеркнул Владимир Косов, который сам является многодетным отцом.

«Решение женщины должно быть осознанным. Не под давлением или уговорами каких-то людей. Для этого принято постановление Минздрава России о том, что женщина должна предварительно побеседовать с психологом, который объяснит ей все возможные негативные последствия. Надеемся, что в результате всех этих мер женщина испытает радость материнства, а не горечь разочарования от того, что потеряла ребенка».

Самое ценное – жизнь

Свое мнение высказала также врач акушер-гинеколог, заведующая центром охраны репродуктивного здоровья подростков Перинатального центра РК, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по гинекологии детей и подростков и репродуктивному здоровью Екатерина Вяткина.

«С учетом демографической ситуации сегодня важно беречь каждую беременность. Проблема аборта по желанию – это большая проблема. На каждые 100 рожденных детей приходится 50 потерь беременности, и половина из этих потерь – это аборты по желанию. Женщины часто принимают решение о том, что вот сейчас они не хотят рожать, и идут на прерывание беременности. Одна из причин такого решения – низкое понимание ценности внутриутробной жизни плода. Важно, чтобы женщина понимала, что беременность на раннем сроке – это уже человеческая жизнь, что малыш внутри нее растет и развивается».

Сегодня в медучреждениях Коми существуют кабинеты поддержки будущих мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где им оказывается психологическая помощь. С 1 июля 2023 года в Коми также ведется мотивационное анкетирование, где отслеживаются причины того, почему женщины решают прервать беременность. С января по апрель этого года удалось сохранить 104 ребенка.

Число прерываний первой беременности в республике имеет тенденцию к росту. Если пять лет назад прерывались 8% первых беременностей, то сегодня уже 11%. Кроме того, молодежь все чаще откладывает рождение первого ребенка. Это уже не только в Коми. 30-32 – это возраст рождения первенца у женщин по всей стране.