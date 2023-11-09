Женщина два дня пролежала в ванной (Криминал от 10 ноября)

Сосногорская пенсионерка, принимая ванну, почувствовала себя плохо. В квартире никого больше не было, а самостоятельно выбраться она не смогла и пролежала в ванной два дня.

7 ноября к ней пришла работница, но не смогла попасть в квартиру и вызвала спасателей. Они прибыли к дому по ул. Лесная и забрались в квартиру через балкон. Пострадавшую передали медикам скорой помощи.

Ссора из-за бочки

Житель Печоры ударил свою соседку деревянной крышкой от бочки.

Мужчина увидел из окна квартиры, как соседка пытается опрокинуть его 200-литровую бочку с водой, стоявшую между гаражами. Он выскочил на улицу, завязался словесный конфликт, в ходе которого печорец не выдержал и ударил соседку крышкой от бочки. Свою вину в суде мужчина отрицал, тем не менее, он оштрафован на 5 тысяч рублей.

Подожгла и убежала

По вине 40-летней воркутинки мужчина остался без жилья.

Находясь в квартире приятеля и будучи сильно подшофе, женщина подожгла его постельное белье, а затем ушла. В результате пожара уничтожено имущество на сумму почти 190 тысяч рублей, а сама квартира стала непригодна для проживания. Осужденная признала вину и добровольно возместила ущерб путем переоформления на имя потерпевшего своего жилого помещения. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

99 тайников с наркотиками

27-летний житель Кандалакши признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Наркоделец, входивший в состав организованной группы, забрал из тайника на территории Карелии наркотики и психотропное вещество и перевез их на своем автомобиле в Коми. Часть привезенного он разместил в 99 закладках в Сысольском районе, другую – хранил при себе и в автомобиле для последующего сбыта. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Вахтовик потерял миллион

Накануне мужчина общался с «работником банка».

52-летний вахтовик обратился в полицию Воркуты и сообщил, что у него похитили крупную сумму денег. Выяснилось, что мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников. Звонившие сказали ему, что из-за утечки данных кто-то получил доступ к его личному кабинету «Госуслуг» и пытается похитить сбережения. Следуя инструкциям злоумышленника, вахтовик перечислил свои деньги якобы на «безопасный счет». Сумма ущерба составила около 1,1 млн рублей.

Выпил – остался без авто

Суд осудил жителя Микуни за пьяную езду и конфисковал автомобиль.

Мужчина управлял легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В итоге по решению суда он получил наказание в виде обязательных работ сроком 260 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами всех категорий сроком на 2 года. Кроме того, суд конфисковал и обратил в доход государства его автомобиль марки Opel.