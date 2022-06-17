15 июня состоялись долгожданные выборы директора Федерального исследовательского центра Коми НЦ УрО РАН. В них приняли участие 80% всех работников КНЦ и его структурных подразделений. Другими словами, голосовали все: от водителей, бухгалтеров и лаборантов до членкоров и академиков.

На пост директора ФИЦа претендовали четыре доктора наук. Два доктора биологических наук – Светлана Дегтева, директор Института биологии и ее коллега Алексей Москалев, руководитель лаборатории геропротекторных и радиопротекторных технологий в КНЦ, а также лаборатории генетики продолжительности жизни и старения Московского физико-технического института. А также доктор исторических наук, директор Института языка, литературы и истории Игорь Жеребцов и доктор медицинских наук, директор Института физиологии Евгений Бойко. Победила женщина, причем с большим перевесом голосов.

Судебные тяжбы

Напомним, что выборы нового директора ФИЦ КНЦ должны были состояться еще в 2019 году. Тогда на этот пост претендовали пять человек. Помимо перечисленных выше, был еще руководивший в то время Коми научным центром Владимир Володин. Однако его кандидатуру не согласовал президиум Уральского отделения РАН. Претендент оспорил это решение в суде, и судебные тяжбы продолжались несколько лет. В итоге Володин выиграл, но до выборов все же допущен не был. Сегодня ученый уже не является ни сотрудником Коми научного центра, ни жителем республики.

Организацией выборов в течение года в статусе и.о. директора ФИЦа руководил назначенный на эту должность приказом Минобрнауки России Андрей Шеломенцев. По сути, миссия его в Коми выполнена, останется он здесь или вернется в родной Екатеринбург, пока неизвестно.

Миссия выполнима?

Что мы знаем о Светлане Дегтевой? Она всего на четыре года старше Института биологии, который 17 июня будет отмечать 60-летний юбилей. Работе в Институте Светлана Владимировна посвятила 37 лет жизни. 12 последних лет – в качестве директора.

Сегодня С. Дегтева – крупный ученый в области геоботаники, лесной типологии, охраны и рационального использования природных ресурсов. 3 июня этого года она стала членом-корреспондентом РАН. Это звание открывает дорогу к званию академика, которое присваивается пожизненно и является вершиной карьеры ученого.

Хотя на первоначальном этапе С. Дегтева была, пожалуй, самым ярым противником создания ФИЦа, в предвыборной гонке она смогла убедить коллектив Центра в том, что именно ее программа развития самая актуальная и практичная. Дегтева сделала акцент на сохранении преемственности научных исследований и на развитии новых направлений в соответствии с приоритетами национального проекта «Наука». Как крепкий хозяйственник, много внимания она уделила укреплению материально-технической базы для междисциплинарных исследований. «Миссия ФИЦ Коми научного центра – получение новых знаний о природе, обществе, человеке и их внедрение в практику для устойчивого развития Севера и Арктики России», – декларирует С. Дегтева.

Лиля ВОВК.