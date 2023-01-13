19 января православные будут отмечать Крещение, а некоторые по традиции и окунаться в крещенскую прорубь. Но купание в холодной воде, которое когда-то считалось лишь религиозной традицией или методом закаливания, год назад было признано видом спорта. Теперь моржевание официально это не столько экстремальное развлечение, сколько полноценная проверка возможностей человеческого организма.

Именно окунание в прорубь помогло открыть в себе неожиданные ресурсы жительнице Сыктывкара Ларе Гвардиной. А сегодня она близка к тому, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Мне ответили: «Приходи»

– Лара, как ты пришла к моржеванию?

– Четыре года назад у меня был переломный момент в жизни. Я искала то, что поможет мне не сломаться. Использовала все, что шло в руки. Тогда возникло женское интуитивное желание побыть в холодной воде, но не знала, что именно – прорубь, обливание… Вдруг в интернете встретилась группа «Моржи Сыктывкара», я тут же написала, и мне ответили: «Приходи». Решила не упускать шанс и попробовать. Случилось это 4 января 2020 года.

– Как тебе удается преодолеть ощущение холода перед погружением?

– Для этого нужно в первую очередь быть подготовленным изнутри. Если у тебя замерзли руки и ноги, то в воду заходить не нужно. Сначала их нужно согреть и заходить в воду разогретым. Я часто иду к проруби пешком и по пути разогреваюсь. Потом еще прорубь чистим от снега. По сути ты готовишь тело к нагрузкам как спортсмен. Недаром 24 декабря 2021 года моржевание признали видом спорта. Здесь, как и в любом спорте, идет серьезнейшая работа не только над телом, но и над психикой. Меняются все жизненные установки – по питанию, по режиму, привычкам.

Погружение в новую жизнь

– Что изменилось в твоей жизни за три года моржевания?

– Изменились все аспекты жизни! Полностью изменилось мировоззрение, все привычки, интересы, стало новым окружение. Пришла 100-процентная уверенность в себе. Перемены классные, и я немного жалею, что они не случились раньше.

Если у человека в одном направлении все налаживается, тогда и в остальном происходят положительные изменения. Не может быть в одном что-то хорошо, а в другом плохо. Когда человек дисциплинирует себя, например, в спорте или в других направлениях, начинаются улучшения во всех сферах жизни. Это я замечаю не только у себя, но и у других людей.

– Можешь поделиться, какие физические перемены за это время ты в себе заметила?

– У женщин часто бывают мигрени, меня они тоже одолевали, сейчас их нет совсем. Но исчезли не сразу, а со временем. Прошла анемия в руках и ногах. Раньше сильно мучилась с аллергией, реакция была на многие продукты. Случались страшные отеки Квинке: падала в обморок, везли на «скорой» и под капельницей откачивали. Эти три года ем те же продукты, но теперь не знаю, что такое аллергия. По жизни было низкое давление, порой оно сильно одолевало, сейчас тоже этого нет.

При этом я моржую и увеличиваю нагрузки. Сейчас не только практически ежедневно погружаюсь в прорубь, но и устраиваю себе закаливающий бег. Каждое утро в купальнике пробегаю два километра и обливаюсь холодной водой на улице. Плюс добавила нагрузку – занимаюсь волейболом. Летом участвую в беговых соревнованиях.

– Не поделишься секретом, сколько килограммов сбросила?

– Раньше весила 70 кг с хвостиком, сейчас – 58-60 кг. Но ограничивать себя в еде не стала. Я точно знаю свои нагрузки: сколько получу утром и вечером. Нахождение в проруби более 30 минут требует большой реабилитации. Соответственно для этого нужно правильно питаться.

– Ты не заболевала после такого долгого погружения в холодную воду?

– Нет, простудными заболевания не болею. А все, что передается воздушно-капельным путем, возможно прихватить, но болезнь проходит быстрее и легче. Ковид меня прихватывал, но прошел за три дня.

– Для тебя моржевание – хобби. Но такое ощущение, что своими фото в купальниках среди снега, своей энергетикой ты заряжаешь остальных также заниматься моржеванием.

– Это правда, хочу развивать этот вид спорта в республике и сделать его популярным. Именно сейчас занята тем, что регистрирую Федерацию зимнего плавания в Коми. Планируем принимать у себя на соревнованиях моржей из других городов России. Сама также готовлюсь к некоторым ответственным заплывам.

Холодная радость

– Когда для тебя начинается и заканчивается сезон моржевания?

– Он не заканчивается. Летом моржи также ездят на море, и им не обязательно сильное охлаждение. Честно говоря, когда приходит осень, мы заново восстанавливаем свои возможности по закаливанию. Но с годами закалка усиливается. В первый год моего моржевания меня так брал озноб, что зубы стучали. Теперь озноба нет совсем. Организм настолько окреп, что могу находиться в проруби и на холоде намного дольше. На самом деле это после погружения в ледяную воду возникает радостное чувство.

– Изменило ли закаливание ощущение холода зимой?

– Да, сейчас одеваюсь намного легче. В шкафу лежит запас зимней одежды, который носила раньше, а теперь не знаю, как использовать. Иногда покупаю себе спортивные футболки с длинными рукавами, чтобы бегать утром на улице. Но тут же их снимаю – не могу ощутить тот холод, который нужен. Для бега мне нужны только шорты и топик.

– В мае 2021 года ты преодолела настоящий 6-километровый марафон в воде, когда температуры была не выше +10 градусов. Ты до моржевания серьезно занималась плаванием?

– Нет, я и плавать-то толком, если честно, не умею. Умею просто долго плыть и держаться на воде.

В режиме экстрима

– Какое у тебя было самое экстремальное погружение?

– На 38 минут прошлой зимой. Год назад я подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса на выполнение мирового рекорда. К сожалению, ответ мне не пришел. Но я все равно готовлюсь к его выполнению. Женский рекорд нахождения в холодной воде – 60 минут, хочу его преодолеть.

Даже если это будет проходить не сильно официально, хочу выполнить рекорд для себя – зафиксирую на профессиональные видеокамеры. Мне важно познать саму себя. Не столько «смогу ли я», а изучить возможности женского организма. Мне 44 года, спортом никогда активно не занималась. Когда увлеклась моржеванием, увидела, что у взрослого неподготовленного организма, оказывается, столько ресурсов. Повышаются потребности к спорту, движению, и у организма есть для этого возможности. Это удивляет и радует.

Хочется, чтобы люди, которые задумываются об этом, не откладывали свои желания, а занимались. В принципе любой вид спорта украшает жизнь. Конечно, моржевание не увеличит мне количество лет, но точно изменит качество физической жизни. Радует, что я постройнела, двигаюсь, могу преодолевать огромные нагрузки. Летом приняла участие в гонках с препятствиями. И сама от себя не ожидала, что смогу ее пройти. Все это также важно для воспитания дочери и сына, они смотрят на меня другими глазами.

– Когда ты планируешь достичь поставленной перед собой цели – преодолеть мировой рекорд?

– Это нереально сделать одним махом, я готовилась к этому три года. Поэтому нагрузки нужно увеличивать постепенно. Планирую сделать это в марте-апреле. Возможно, в Нарьян-Маре, в Сыктывкаре или в каком-то другом клубе. Не знаю, будет ли это публичным погружением. Порой мне проще быть в ледяной воде одной. Возможно, это будут только видеокамера для фиксации и близкие люди.

Постскриптум

Советы от «королевы проруби»

Лара Гвардина дала несколько рекомендаций новичкам, решившим заняться моржеванием.

1. Понаблюдать за опытными моржами. «Посмотрите, как погружаются в прорубь моржи со стажем. Многие в нашем клубе так и делают: принимают участие в очистке проруби, вместе топят печь, готовятся морально».

2. Физически разогреться. «Перед погружением в прорубь важно серьезно размяться и физически разогреть тело».

3. Заходить в воду в шерстяных рукавицах и носках. «Всем новичкам, особенно девочкам, советую надевать шерстяные рукавицы и носки и прямо в них погружаться в прорубь. Они вымокнут, но сохранят теплозащитные свойства. После купания можно остаться в купальнике, но в первую очередь нужно поменять носки и рукавицы на сухие. После накидываешь теплое полотенце и пьешь горячий чай».

4. Иметь рядом помощника. «Почти у всех новичков после окунания возникает шок, он мешает ему согреться и собраться. Поэтому новичка одного не оставляем. Один человек в одежде сопровождает его к воде, а другой показывает пример в проруби. Для первого погружения достаточно нескольких секунд».

Наталия БЕШКАРЕВА.