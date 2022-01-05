Женщину пинали ногами (Криминал от 6 января)

Двое мужчин избили пенсионерку, кормившую бездомных собак.

Происшествие случилось в 6 часов утра 1 января в селе Зеленец Сыктывдинского района. Женщина вышла во двор многоквартирного дома накормить собак и подверглась нападению. По словам потерпевшей, сначала они подошли и начали ее ругать за то, что она кормит псов. «Я – волонтер и буду кормить животных», – ответила она и сразу после этого получила удар в голову. Когда женщина упала, мужчины начали бить ее ногами, в том числе в лицо. Жители села характеризуют пенсионерку как неконфликтную и добродушную женщину, которая много лет заботится о собаках. Женщина сейчас находится в больнице. Она написала заявление в полицию.

«Ночной бабочке» дали срок

41-летняя ухтинка легкого поведения получила год лишения свободы.

22 мая 2021 г. житель Ухты, поссорившись с супругой, решил отдохнуть, оплатил услуги двух дам легкого поведения, которых пригласил к себе домой. Они выпили и, судя по всему, неплохо провели время, но позже мужчина недосчитался на своем банковском счете 15 тыс. рублей. Одна из дам похитила их с помощью его мобильного телефона. Ранее женщина была судима за неуплату алиментов, а также привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С ножом на подростка

31-летний сыктывкарец пырнул ножом в живот 14-летнего подростка.

1 января в Сыктывкаре на ул. Малышева в ходе словесной ссоры, используя малозначительный повод, подозреваемый нанес ножевое ранение несовершеннолетнему. Подросток госпитализирован. Подозреваемый задержан, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

19 человек валялись на улице

В новогоднюю ночь врачи «скорой» спасли людей, лежавших на улицах Сыктывкара и Ухты.

По данным Территориального центра медицинских катастроф РК, в двух самых населенных городах республики поступило 106 вызовов. В основном, граждане сообщали о том, что кто-то лежал на улице. Врачи скорой помощи вовремя доставили 19 таких человек в медучреждения. К счастью, обморожений и серьезных травм не зафиксировано. Были обращения за медпомощью от людей с травмами ног, рук, головы. Пострадавших во время салютов и праздничных мероприятий не зафиксировано.

В горящем хлеву погибли птицы

На пожаре в Кожве погибли 30 домашних птиц.

Сообщение о возгорании хозяйственных построек по ул. Гагарина поступило в пожарную часть 1 января в 17.12. Спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 7 минут. В 22.45 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены хозяйственные постройки на площади 180 кв. м, в горящем хлеву погибли птицы. В тушении пожара были задействованы 9 огнеборцев и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.