Женщину расчленили ножовкой (Криминал от 30 декабря)

На этой неделе 29-летний ухтинец выслушал приговор за жуткое убийство и расчленение трупа.

Кровавая драма разыгралась в квартире одного из ухтинских домов, где выпивали трое мужиков. Позже к ним присоединилась 46-летняя женщина, ставшая жертвой преступления. После застольной ссоры молодой злодей затащил ее в ванную и зарезал ножом, а тело расчленил с помощью ножовки. Затем вместе с приятелями труп вынесли по частям из квартиры и спрятали в лесном массиве. Убийца получил 10 лет колонии строгого режима, его собутыльники – 8,5 и 1 год лишения свободы.

43 ножевых удара

35-летний воркутинец на 10 лет отправится «на зону» за кражу и убийство.

Трагедия произошла летом этого года. Сначала злоумышленник, угрожая ножом, похитил из магазина 3400 рублей, а затем в квартире дома по ул. Матвеева во время попойки поссорился с собутыльником и нанес ему ножом 43 удара в область шеи, спины и живота. От массивной кровопотери потерпевший скончался.

Похитил пенсию умершего

Интинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя.

Интинец получил доступ к банковской карте своего умершего приятеля, на счет которого ошибочно была перечислена пенсия в размере около 20 тыс. рублей. Мужчина перевел их на свою банковскую карту, а потом истратил. Приговор суда – год лишения свободы условно.

Боевой арсенал в гараже

Ухтинец предстанет перед судом за изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов.

Мужчина приобрел, в том числе через интернет, необходимые предметы и специальные инструменты, после чего в своем гараже смастерил пистолет калибра 9х18 мм и патроны к нему. Осенью этого года его «вычислили» сотрудники ФСБ, изъявшие у «мастера» два боевых пистолета, 13 патронов, а также инструменты для их изготовления.

Драма на лесном озере

Житель Троицко-Печорского района до смерти избил свою пассию.

На берегу лесного озера у пары возник конфликт на почве ревности, в ходе которого 33-летний мужчина зверски избил сожительницу. Затем он перетащил потерявшую сознание спутницу в охотничий домик. Там несчастная находилась без помощи около суток, а затем скончалась. Обвинительное заключение по этому уголовному делу уже поступило в Сосногорский городской суд.

«Я буду долго гнать велосипед»

Суд признал 55-летнего жителя Печоры виновным по статье «Грабеж».

Угнав от подъезда одного из домов велосипед, мужчина тут же отправился на нем «на дело» – похитил моток кабеля стоимостью 20 тыс. рублей с территории печорского предприятия.