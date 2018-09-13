Жертвам фирмы «Оплати по пути», возможно, возместят ущерб

Правоохранителями найдена недвижимость, проданная главным фигурантом по делу Эдуардом Горбачевым.

Сделки по продаже недвижимости, заключенные от имени находящегося в международном розыске главного фигуранта по делу «Оплати по пути» Эдуарда Горбачева, признаны недействительными. Как сообщает прокуратура Коми, им были отчуждены подкрановые пути, железнодорожный тупик, жилой дом и земельные участки под данными объектами. После купли-продажи взыскать их не представлялось возможным, хотя имущество фактически оставалось в распоряжении семьи Э. Горбачева, так как было переоформлено на его бывшую гражданскую супругу.

На минувшей неделе Верховный суд аннулировал права нового собственника на это имущество. Когда его реализуют, у пострадавших появится возможность получить свои деньги обратно. Напомним, что участники преступного сообщества для совершения незаконных банковских операций использовали расчетные счета более 30 фирм и четырех индивидуальных предпринимателей.

Также обвиняемые похищали деньги у граждан, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Из-за этого у жителей Коми, исправно плативших за «коммуналку» через сеть приема платежей «Оплати по пути», появились долги.

Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 человек и организаций. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 миллионов рублей.