Вечером 15 февраля на 12-м километре автодороги Сыктывкар–Эжва, близ местечка Емваль, произошла очередная жуткая авария.

38-летний водитель «Киа», двигаясь в сторону Эжвы, вылетел на встречную полосу и врезался в «Лада-Весту», которой управлял 47-летний мужчина. В результате лобового удара оба водителя погибли на месте ДТП. 35-летний пассажир скончался в карете скорой помощи, еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Почему не справились

Участок эжвинской трассы от Нижнего Чова до Емваля (с 9 по 14 км) известен как «Долина смерти». Многочисленные аварии с гибелью людей происходят здесь с пугающей регулярностью.

Так, совсем недавно, 1 февраля, на том же 12-м километре «Хёндай» выбросило на встречку, и он протаранил «Фольксваген». В итоге один человек погиб, трое получили серьезные травмы.

В сводках дорожной полиции в качестве причин почти каждой аварии на этом участке звучит стандартная формулировка: «Водитель не справился с управлением». Но чаще всего это не причина, а следствие. Сами автомобилисты считают, что зимой на пятикилометровом отрезке трассы опасно ездить из-за рыхлого снега и колейности. Попадая в глубокую, неровную колею, машина начинает «козлить», теряет управление, и ее может неожиданно выбросить на чужую полосу.

Под знаком беды

Одна из самых резонансных автокатастроф случилась на этом участке 20 января 2014 года: на 14 км скорая помощь столкнулась с «Нивой-Шевроле». Погибла молодая женщина, фельдшер «скорой», 9 человек были травмированы или покалечены.

Тогдашний губернатор Вячеслав Гайзер потребовал от городских властей и дорожных служб принять строгие меры. В результате на этом участке появились «лежачие полицейские» и дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/час. И на этом все. Хотя понятно, что при лобовом столкновении даже такая скорость приводит к тяжким последствиям. Тем более что и сами водители частенько игнорируют этот знак.

Главная причина аварий – убийственная колейность – никуда не делась. Периодические ремонты эжвинской трассы не способны исправить ситуацию. К примеру, в прошлом году дорожники подлатали лишь 1 км этого аварийного участка. Кстати, всего в Сыктывкаре за 2024 год отремонтировали только 10 км дорог, а в 2025-м планируется еще меньше – 8. Такими темпами, что называется, далеко не уедешь.

Уже много лет ведутся разговоры, что снизить аварийность в «Долине смерти» можно с помощью расширения дорожного полотна и установления разделительного ограждения. Как это было сделано возле поселка Нижний Чов, на опасном прежде мосту через речку Човью (после этого число ДТП здесь упало почти до нуля!). Барьер, разделяющий встречные полосы на 5-километровом участке, мог бы спасти немало человеческих жизней. Однако власти не реагируют на это здравое предложение.

«Расстрельный» лес и дорога на костях

Самый кровавый урожай «Долина смерти» собирает обычно зимой. Хотя и в другие времена года на этом участке случаются жуткие аварии. Причем, что называется, на пустом месте. К примеру, летом 2007 года здесь в ясную погоду, без видимых причин, перевернулся пассажирский автобус. Его водитель остался в живых, но так и не смог толком объяснить, что произошло в момент ДТП. Он попал под суд, не выдержал моральных терзаний и вскоре умер.

Некоторые автомобилисты утверждают, что на роковых километрах эжвинской трассы они впадают в странное оцепенение, «мозги как бы затуманиваются», а руль вдруг «перестает слушаться».

Ступор длится всего несколько секунд, но на оживленной дороге этого вполне достаточно, чтобы улететь в кювет или в кого-нибудь врезаться.

«Долиной смерти» этот аварийно-опасный участок начали называть еще в советские времена. Строители рассказывали, что в 1970-е годы брали песок для дорожного полотна из леса, где при Сталине расстреливали людей. Сразу за мостом через речку, по левую сторону, было зэковское кладбище. В том песке, вспоминали ветераны-дорожники, часто попадались и человеческие кости.

Сыктывкарские краеведы немного скорректировали эту историю. На самом деле в човском лесу не расстреливали, а хоронили зэков. В 1932-42 гг. в Нижнем Чове находился лагерь репрессированных. Умерших закапывали в соседнем лесу. Кроме того, в течение 10 лет сюда свозили из Сыктывкара трупы казненных, среди них было немало священников.

В постсоветское время на месте кладбища были установлены крест и часовня в память о жертвах репрессий.

В сентябре 2013 года церковники прикрепили к придорожной сосне большую икону, а саму трассу освятили. И будто бы после этого число ДТП снизилось. Увы, ненадолго.

Есть и другая версия: на месте аварийного участка в древности проходило русло реки Сысола. В результате тектонических процессов здесь возникла некая геомагнитная аномалия. Подобные аномальные зоны, как известно, могут влиять на психическое состояние людей.

Все это, конечно, интересно, но практического значения не имеет. Ни служители культа, ни ученые и уж тем более доморощенные мистики не способны предотвратить страшные автокатастрофы на эжвинской трассе. Зато это вполне может сделать светская, а именно городская власть. Для чего, как уже было сказано, надо установить ограждения и расширить дорожное полотно. «Цена вопроса» – всего пять километров. Человеческие жизни стоят гораздо дороже.

Виктор СЕМЕНОВ.